Война Трампа с Ираном дестабилизирует мир, союзники США раздражены из-за хаоса в регионе, - CNN

События на Ближнем Востоке свидетельствуют о том, что команда Трампа недооценила реакцию Ирана на операцию.

Удары Соединенных Штатов Америки и Израиля, в результате которых был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи, вызвали хаос в регионе. Страны Европы и Ближнего Востока столкнулись с войной, которая не была их.

Как пишет CNN, американо-израильская операция также вызвала стремительный рост цен на энергоносители, что подорвало хрупкие экономики. Союзники США в районе Персидского залива оказались под атаками дронов и ракет. Было нарушено авиационное сообщение.

"Сейчас некоторые союзники испытывают разочарование из-за роста экономических затрат, опасений миграционного кризиса в случае распада Ирана и уязвимости своих граждан. Они также беспокоятся о том, что может произойти дальше. Но несмотря на триумфальность администрации (Дональда Трампа, – ред.) и решимость ее критиков сравнивать новую войну Америки с иракским болотом, еще рано справедливо судить о том, как эта война может закончиться", – подчеркивает автор.

Видео дня

Даже если в результате операции против Ирана не произойдет полной смены режима, народ страны может заплатить высокую цену, если вместо контрреволюции произойдет жесткое подавление. Зато если война Трампа разрушит иранское государство и спровоцирует гражданскую войну, возникнет новый кризис беженцев или серьезные экономические последствия, которые могут дестабилизировать мир.

Трамп недооценил потенциальную реакцию Ирана

Атаки Ирана на страны Ближнего Востока и закрытие Ормузского пролива вызвали хаос в мировой экономике. Однако администрация Трампа казалась удивленной ответом Тегерана, и это свидетельствует о поверхностности планирования войны Белым домом. Возможно, это также плохой знак для будущего, добавляет автор.

Неназванный израильский чиновник сказал, что вероятность атак на американские военные базы допускалась, однако Израиль и США не полностью предвидели, каким будет ответ Тегерана.

С тем, что команда Трампа недооценила реакцию Ирана, согласился и Пол Масгрейв, профессор государственного управления Джорджтаунского университета, работающий в Катаре. По его словам, в Штатах действительно думали, что Тегеран блефует:

"Иранцы нарушили нормальную жизнь здесь. Они не разрушили Доху или Дубай, но они полностью выполнили обещания, которые они громко и четко давали неоднократно до начала военных действий".

Страны Ближнего Востока начинают раздражаться из-за громких заявлений США

Атаки Ирана по странам региона привели не только к разрушениям. В ряде государств были ранены гражданские лица, сообщалось о погибших. В Катаре в разговоре с Трампом подчеркивали "важность сдерживания кризиса и активизации дипломатических усилий для его преодоления".

Некоторые чиновники стран Персидского залива начинают раздражаться из-за громких заявлений администрации Трампа, сообщили CNN три источника.

"Сообщения, поступающие из Вашингтона, почти порнографические. Похоже, что лидеры наслаждаются кровопролитием, не имея четкого плана действий. В то время как экономики стран Персидского залива (GCC) подвергаются влиянию", – заявил бывший высокопоставленный американский чиновник, который сейчас находится в регионе.

В то же время некоторые аналитики считают, что поведение со стороны Ирана может заставить ряд стран Персидского залива более благосклонно отнестись к идее нормализации отношений с Израилем.

На Ближнем Востоке растет обеспокоенность из-за военной активности Израиля

При этом два бывших высокопоставленных израильских чиновника, поддерживающих тесные отношения со странами Персидского залива, заявили о "растущей обеспокоенности" по поводу последних военных действий Израиля.

"За последние два с половиной года Израиль вступил в войну, захватил части Сирии, Ливана и Газы и нанес удар по Катару. А в израильском правительстве есть ультраправые министры, которые заявляют, что хотят контролировать территорию до Евфрата и Тигра. Поэтому есть страны, которые спрашивают, не уничтожают ли они Иран только для того, чтобы Израиль стал новой региональной гегемонией", – заявил собеседник журналистов.

Автор добавляет, что последствия войны с Ираном постоянно расширяются и изменят мир.

Война в Иране – другие новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Иране значительно опережает график. По его словам, война практически завершена.

"У них нет флота, нет средств связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разбросаны по всей территории. Их дроны взрываются повсюду, включая места их производства. Если посмотреть, у них ничего не осталось", – сказал он.

Кроме того, Трамп допускает ликвидацию нового верховного лидера Ирана, сына Али Хаменеи – Моджтабы Хаменеи. Это может произойти, если он не согласится на требования США по иранской ядерной программе.

Вас также могут заинтересовать новости: