Иран готов предоставить проход через Ормузский пролив, но при условии: в CNN сообщили детали

Корпус стражей Исламской революции поставил условие для стран выслать послов США и Израиля в обмен на проход через Ормузский пролив.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильского и американского послов со своей территории, получит неограниченный проход через Ормузский пролив, начиная со вторника, 10 марта, сообщает CNN.

Издание со ссылкой на информацию иранской государственной телерадиокомпании IRIB, заявляет, что КВИР заявил, что эти страны будут иметь "полное право и свободу" на транзит по стратегическому водному пути, если они разорвут дипломатические отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами.

"Почти пятая часть мировых поставок нефти проходит через эту узкую, шириной 21 милю, водную артерию, которая сейчас является критически важным и высокорисковым узким местом для мировых рынков", - говорится в статье.

Издание добавляет, что война США и Израиля с Ираном привела к росту цен на нефть по двум основным причинам: почти полному закрытию Ормузского пролива и замедлению добычи нефти на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил об отмене некоторых санкций, чтобы снизить цены на нефть в мире. Глава Белого дома отметил, что решение будет действовать до тех пор, пока ситуация не стабилизируется на нефтяном рынке. В то же время, Трамп не исключил, что и после этого, возможно, их не придется снова вводить. Президент США заявил о готовности ВМС США вместе с партнерами сопровождать танкеры через пролив в случае необходимости.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует возобновить судоходство в Ормузском проливе. По словам Макрона, фактическое закрытие морских путей оказывает влияние на мировую экономику. После встречи с лидерами Кипра и Греции Макрон уточнил, что речь идет об оборонной операции. Президент Франции добавил, что в рамках председательства Франции в G7 он инициировал координацию на уровне глав государств и правительств, чтобы решить энергетические вызовы.

