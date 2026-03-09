Путин может выторговать у Трампа уступку по Украине за отказ помогать Ирану, - Болтон

По его словам, существует вероятность того, что Путин может согласиться прекратить передавать Ирану разведданные, а взамен Трамп предоставит ему аналогичную услугу.

Российский диктатор Владимир Путин может поднять вопрос о прекращении предоставления разведданных Украине, если президент США Дональд Трамп попросит его не делиться разведданными с Ираном. Такое мнение высказал бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в эфире CNN.

По его словам, существует вероятность того, что Путин может согласиться прекратить передавать Ирану разведданные, но попросит взамен отказаться от предоставления разведданных Украине. Болтон считает, что президент США может пойти на это.

"Здесь есть и обратная сторона медали, которая пришла мне в голову, и это когда Трамп звонит Путину, чтобы отчитать его за предоставление Ирану разведывательной информации. Путин говорит: "Давай заключим сделку, мы прекратим все поставки разведывательной информации Ирану, если ты прекратишь все поставки разведывательной информации Украине"", - сказал Болтон.

Видео дня

Россия предоставляет разведданные Ирану - что известно

Напомним, что ранее The Washington Post писало со ссылкой на трех чиновников, что Россия передает Ирану информацию о целях для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Сообщается, что с момента начала операции "Эпическая ярость" Россия передавала Ирану координаты военных объектов США, включая военные корабли и самолеты.

Позже специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США предупредили Россию о недопустимости передачи разведывательной информации Ирану на фоне авиаударов американских и израильских войск на Ближнем Востоке. По его словам, он лично передал соответствующее предупреждение российской стороне.

Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что разведка США "следит" за возможной передачей россиянами Ирану разведданных о позициях и передвижениях американских военных. Он заверил, что у Вашингтона "лучшая разведка в мире".

Хегсет добавил, что президент США Дональд Трамп оценивает и снижает все существующие риски, поэтому американский народ может быть спокоен.

Вас также могут заинтересовать новости: