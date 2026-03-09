В Москве и Санкт-Петербурге отключили интернет: доступ есть только к 'белым' сайтам

В Москве мобильный интернет отключают уже пятый день.

В Москве продолжаются блокировки мобильного интернета. Также проблемы с доступом к многим интернет-сервисам фиксируют и в Санкт-Петербурге, пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Downdetector.

Отмечается, что в Москве мобильный интернет отключают уже пятый день. По данным Downdetector, сайты из "белого списка", включая "Госуслуги", российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы "Яндекса", маркетплейсы и ресурсы госорганов, продолжают работать.

В издании добавили, что в Санкт-Петербурге блокировки начались утром 9 марта. Всего поступило почти 2500 жалоб от пользователей, которые заявили, что у них есть проблемы с доступом к мессенджерам, многим сайтам и банковским приложениям.

Кроме того, отключения совпали во времени с сообщением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко об опасности дронов и "возможном снижении скорости мобильного интернета".

Ранее операторы "Билайн", "Мегафон" и Т2 публично заявили, что сбои вызваны "внешними ограничениями". Они заверили, что не имеют к этому отношения.

Также росСМИ пишут, что российским операторам ранее поступило распоряжение ограничить мобильный интернет в отдельных районах Москвы. С 5 по 6 марта в российской столице прошло тестирование полного отключения связи.

В Госдуме РФ предложили давать пользователям доступ к интернету по паспорту

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выступил с инициативой полностью деанонимизировать российских пользователей интернета, приняв закон об обязательной идентификации пользователей по паспорту.

Он заявил, что необходимо полностью "почистить" весь интернет от анонимного контента и от анонимных аккаунтов. Свинцов также предложил принять отдельный закон "о честном, чистом и легальном интернете", чтобы можно было "однозначно идентифицировать" того, кто стоит "за каждым постом".

