10 марта по всей Украине станет еще теплее

Во вторник ожидается погода без осадков.

Во вторник, 10 марта, украинцев ждет теплая весенняя погода. Температура повысится еще на несколько градусов, по сравнению с предыдущими днями. Самая высокая температура ожидается на Закарпатье, где воздух прогреется до +16°. Без осадков, лишь небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +15°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +14°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Ровно завтра небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Тернополе 10 марта ночью 0°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +16°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Виннице завтра будет 0°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью 0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+12°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+13°.

В Одессе 10 марта - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +14°.

В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет0°, а днем +10°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, 0°...+14°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -1°, днем +14°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью0°, днем +13°.

10 марта - праздник, приметы погоды

10 марта - святых мучеников Кондрата, Киприана и других. По приметам, если в этот день идет снег, то плохая погода еще будет долго.

