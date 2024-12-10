Высокую представительницу ЕС Каю Каллас призывают подготовить соответствующее правовое предложение.

Председатель группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа предлагает Европейской комиссии выступить с правовым предложением, чтобы можно было использовать 200 млн евро из замороженных активов Российской Федерации на оружие и восстановление Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гарсиа сказала в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. В частности, по ее словам, использование российских замороженных активов является топ-приоритетом для ее политической группы социалистов и демократов, что предусмотрено в договоренности стран "Большой семерки" по применению сверхприбылей с тех обездвиженных активов.

В то же время, она считает, что только этот шаг не является достаточным.

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"По этой причине я попросила высокую представительницу Каю Каллас представить правовое предложение по применению 200 миллионов евро из замороженных активов для того, чтобы вооружить и отстроить Украину", – отметила Гарсиа.

Она добавила, что ее группа выступает с такой позицией с начала войны.

"И я думаю, что сейчас мы находимся в хорошем моменте сделать это, чтобы мобилизовать, и я уверена, что Европейский парламент может создать большое единство, чтобы надавить и просить этого", – акцентировала Гарсиа.

Как известно, политическая группа социалистов и демократов в Европейском парламенте является второй крупнейшей группой в ЕП после Европейской народной партии.

Финансовая помощь Украине

Украина получит от Соединенных Штатов Америки кредит в размере 20 миллиардов долларов. Он будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

Эти 20 млрд выделяются в рамках инициативы "Большой Семерки" Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предусматривает помощь Украине на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Свой вклад также делают страны ЕС, Великобритания, Канада и Япония.

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