Деньги выделяют в рамках договоренностей Группы Семи, достигнутых еще летом и подтвержденных в октябре.

Украина получит от США кредит в 20 миллиардов долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Отмечается, что деньги выделяются в рамках инициативы "Большой Семерки" Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предусматривает помощь Украине на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Кроме США свои взносы делают страны ЕС, Великобритания, Канада и Япония.

"Эти средства, уплаченные за счет неожиданных поступлений, полученных от собственных обездвиженных активов России, обеспечат Украине важную поддержку, когда она защищает свою страну от неспровоцированной агрессивной войны", - сказала министр финансов Джанет Л. Йеллен.

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По ее словам, 50 миллиардов долларов, совместно предоставленных странами G7, позволят Украине профинансировать "службы экстренной помощи, больницы и другие основы ее храброго сопротивления".

Свои 20 миллиардов долларов США перечислят в Фонд содействия инвестициям в укрепление финансового посредничества в Украине (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Всемирного банка, через который они будут доступны для Украины.

Кредит в 50 миллиардов для Украины от G7

Как писал УНИАН, в октябре страны Большой семерки достигли окончательного соглашения о предоставлении Украине кредита на 50 миллиардов долларов за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка. Идея реализации этого механизма была предварительно одобрена еще в июне.

Хотя формально деньги предоставляются в кредит, но проценты и основная сумма кредита будет погашаться не Украиной, а за счет доходов, которые генерируют замороженные российские активы в западных странах.

Деньги будут предоставлять Украине в формате серии двусторонних займов, начиная с 1 декабря этого года и до конца 2027 года: "частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании".

Согласно плану, США и ЕС в целом должны были предоставить по 20 миллиардов долларов, а остальные 10 миллиардов - Канада, Великобритания и Япония.

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