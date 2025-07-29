Путин, очевидно, хочет продолжать войну, заявил американский президент.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп установил новый дедлайн для российского диктатора Владимира Путина для достижения прекращения огня в войне. Теперь у России есть на это 10 дней.

Такое заявление прозвучало во время общения Трампа с прессой, аудиозапись которого транслировали на сайте Белого дома. В частности, его спросили, когда он введет санкции против России.

"Через десять дней. Мы собираемся ввести пошлины и прочее, и я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжать войну, но мы собираемся ввести пошлины и вторичные санкции. Это может повлиять на них, а может и не повлиять, но это возможно", – сказал американский лидер.

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Ранее Трамп отвел России 50 дней, но увидев, что прогресса нет, заговорил о 10-12 днях на заключение соглашения. На вопрос о том, получал ли он какие-то сообщения относительно намерений России, президент США заявил, что нет.

"Нет, я не получал, не получал никакого ответа. Это расстраивает. Раньше я говорил вам, что в неделю умирает 5 000 человек. Теперь уже 7 000 человек умирают в неделю. В основном украинские и российские солдаты. Но гражданские люди также умирают от бомб, которые падают им на голову, Это отвратительная война", – отметил он.

В то же время Трамп заявил, что не обеспокоен тем, что в случае введения санкций против России могут упасть нефтяные рынки.

"У нас в стране так много нефти, что мы просто еще больше увеличим ее запасы. Я имею в виду, что сейчас нефть находится на довольно низком уровне. Мы поднимем ее еще выше", – констатировал президент США.

Война в Украине: Трамп сделал новый ультиматум Путину

После того, как 14 июля Дональд Трамп дал России 50 дней на прекращение огня в войне против Украины, в США не увидели прогресса. На фоне этого американский лидер заявил о сокращении выделенного времени.

В России уже успели на это отреагировать. Одиозный замсекретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев заговорил о войне с США. Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что несмотря на ультиматум Трампа, Россия будет продолжать вести войну против Украины "для защиты своих интересов".

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