Издание отмечает, что российская нефть торгуется с наименьшим дисконтом к мировым ценам со времен полномасштабного вторжения.

Флагманская российская нефть марки Urals торгуется с наименьшим дисконтом относительно мировых цен на нефть с момента начала войны Кремля против Украины в 2022 году, что свидетельствует о том, что новые европейские санкции пока не имеют никакого влияния на стоимость российского сырья, сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства Argus Media, нефть, поставляемая из западных портов России, торгуется со средним дисконтом в 11,45 доллара за баррель к маркеру North Sea Dated (корзины сортов нефти, в которую, в частности, входят североморский эталон Brent и американская нефть марки WTI).

Издание отмечает, что это наименьший разрыв с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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Журналисты отмечают, что несмотря на установление Еврокомиссией в 18-м пакете санкций потолка цен на российскую нефть в 47,6 долларов за баррель, российская нефть Urals торговалась выше 58 долларов за баррель. Вместе с тем, сырьевой аналитик UBS Group AG Джованни Стауново считает, что влияние новых ограничений ЕС пока преждевременно оценивать, поскольку снижение потолка цен на российскую нефть вступит в силу только в начале сентября.

"Россия приспособилась к первоначальному ограничению, введенному в декабре 2022 года, создав огромный теневой флот танкеров и предлагая большие скидки своим клиентам. Спрос в Азии и ограниченность российских поставок, вероятно, способствуют уменьшению скидки", - отмечается в публикации.

К тому же, аналитики отмечают, что покупатели российской нефти больше переживают из-за санкций США против нее.

В то же время, эксперты не исключают, что с 3 сентября дисконт на российскую нефть возрастет, при условии если европейцы сделают санкции более эффективными.

"Я бы ожидал, что скидка снова вырастет с 3 сентября, но, вероятно, не очень сильно, если европейцы не найдут способ обеспечить соблюдение санкций", - сказал Рональд Смит из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC.

Санкции ЕС против РФ и ультиматум Трампа и ультиматум Трампа

Как сообщал УНИАН, ЕС 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает, среди прочего, расширение перечня подсанкционных кораблей теневого флота и введение динамического потолка цен на российскую нефть и снижение регулируемой стоимости российской нефти.

США пока не присоединились к американским санкциям в отношении российской нефти, однако президент США Дональд Трамп не исключил введения 100% пошлин для покупателей российской нефти и вторичных санкций против РФ.

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