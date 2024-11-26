Луазо заявила, что эту инициативу могут взять на себя лидеры стран "Большой семерки".

Около трехсот миллиардов долларов замороженных российских активов можно отдать Украине на вооружение и для победы над РФ. Такое мнение высказала депутат Европарламента Натали Луазо в интервью Укринформу.

Она отметила, что эту сумму также можно зачислить как репарации России в случае ее отказа от выплат Украине.

"Следует отметить, что с юридической точки зрения это является правовым решением, контрмерой в ответ на явный акт агрессии. С финансовой точки зрения есть несколько вариантов реализации этой меры", - поделилась Луазо.

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По словам депутата, эту инициативу могут взять на себя лидеры стран "Большой семерки" (Италии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Японии). Она подчеркнула, что это решение не обязательно приведет к макрофинансовой нестабильности на рынке:

"Да, многие беспокоятся о репутации еврозоны, и это вполне оправданная обеспокоенность. Но почему бы, например, не предоставить Украине кредит под залог тех же замороженных средств, которые Россия должна уплатить в качестве компенсации за военные убытки? Если, как можно предположить, Россия решит не платить, Украина сможет погасить кредит за счет замороженных российских активов".

Луазо объяснила, что замороженные активы помогут восстановить преимущество Украины на поле боя. По ее словам, так Киев сможет вести переговоры с позиции силы.

"Оборонная промышленность становится более эффективной. Производители говорят нам, что они готовы, и что им не хватает заказов. Но заказы - это финансирование. Мобилизация финансирования, необходимого для вооружения Украины, - это нерв войны, ее суть", - подчеркнула депутат.

Замороженные активы РФ - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры G7 создадут механизм по конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Глава государства подчеркнул, что РФ должна заплатить нашей стране за весь вред, который нанесла во время войны.

Кроме того, в США поделились, что Украина не сразу получит 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Тем не менее средства действительно намерены использовать для оказания помощи нашей стране.

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