Мир находится на впечатляющем демографическом рубеже. Вскоре мировой уровень рождаемости упадет ниже уровня, необходимого для поддержания постоянной численности населения. Рождаемость падает почти везде, среди женщин на всех уровнях дохода, образования и участия в рабочей силе. Падение рождаемости имеет огромные последствия для образа жизни людей, роста экономик и позиций мировых сверхдержав. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.
Отмечается, что в странах с высоким уровнем дохода рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения в 1970-х годах, а во время пандемии еще больше снизилась. В развивающихся странах рождаемость также падает. В прошлом году Индия опередила Китай как самая густонаселенная страна, но ее рождаемость сейчас ниже уровня воспроизводства населения.
"Приближается демографическая зима", – сказал Хесус Фернандес-Виллаверде, экономист, специализирующийся на демографии в Университете Пенсильвании.
Многие чиновники считают этот вопрос насущной национальной проблемой. Они обеспокоены сокращением рабочей силы, замедлением экономического роста и недостаточным финансированием пенсий, а также жизнеспособностью общества, в котором все меньше детей. Уменьшение численности населения приводит к уменьшению глобального влияния, что ставит под сомнение в США, Китае и России их долгосрочное положение как сверхдержав.
По словам журналистов, некоторые демографы считают, что население мира может начать сокращаться в течение четырех десятилетий – это один из немногих случаев, когда такое случалось в истории. Правительства развернули программы, чтобы остановить падение, но пока что они едва ли преуспели.
Демографический сюрприз
В 2017 году, когда глобальный коэффициент рождаемости – показатель, отражающий, сколько детей ожидается от женщины в течение ее жизни, – составлял 2,5. ООН считала, что в конце 2020-х годов он снизится до 2,4. Однако уже в 2021 году он снизился до 2,3 – близко к тому, что демографы считают глобальным коэффициентом воспроизводства населения, который составляет около 2,2. Коэффициент воспроизводства, который обеспечивает стабильность численности населения во времени, составляет 2,1 в богатых странах и немного выше в развивающихся странах.
В статье указано, что в прошлом году в Китае родилось 9 миллионов детей, что на 16% меньше, чем прогнозировалось по центральному сценарию ООН. В США в прошлом году родилось 3,59 миллиона детей, что на 4% меньше, чем прогнозировала ООН. В других странах недобор еще больше.
По оценкам Фернандеса-Вильяверде, в прошлом году мировой уровень рождаемости упал до 2,1-2,2, что, по его словам, впервые в истории человечества будет ниже глобального воспроизводства населения.
В 2017 году ООН прогнозировала, что население мира, которое тогда составляло 7,6 миллиарда, продолжит расти до 11,2 миллиарда в 2100 году. К 2022 году этот показатель снизился до 10,4 миллиарда в 2080-х годах. Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете теперь считает, что она достигнет пика около 9,5 миллиарда в 2061 году, а затем начнет снижаться.
Второй демографический переход
Историки называют снижение рождаемости, которое началось в XVIII веке в индустриальных странах, демографическим переходом. По мере того, как продолжительность жизни удлинялась и все больше детей доживало до взрослого возраста, стимул рожать больше детей уменьшался. Когда женщины стали более образованными и присоединились к рабочей силе, они откладывали брак и рождение детей, что привело к уменьшению количества детей, пишут авторы.
Сейчас, по словам Спирза, "общий факт заключается в том, что рождаемость является низкой или падает во многих различных обществах и экономиках". Некоторые демографы считают это частью "второго демографического перехода" – общественной переориентации на индивидуализм, который делает меньший акцент на браке и отцовстве, а меньшее количество детей или вообще отсутствие детей делает более приемлемым.
В исследовании, опубликованном в 2021 году, Керни из Университета Мэриленда и два соавтора указали, что этот сдвиг отражает широкие общественные изменения, которые трудно измерить или количественно оценить. Между тем, данные об использовании времени показывают, что матери и отцы, особенно высокообразованные, проводят больше времени со своими детьми, чем в прошлом.
Экономическое давление
По словам журналистов, после пандемии дефицит рабочей силы наблюдался в развитых странах. В ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться, поскольку посткризисное падение рождаемости приводит ко все меньшему притоку молодых работников, что создает дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и пенсионного обеспечения. Экономике с меньшим количеством детей будет трудно финансировать пенсии и здравоохранение для растущего количества пожилых людей.
В недавнем отчете Всемирного банка говорится о том, что ухудшение демографической ситуации может привести к тому, что это будет второе подряд "потерянное десятилетие" для глобального экономического роста.
Демографическая ситуация в Украине
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить помощь при рождении ребенка. Размер госпомощи при рождении (усыновлении) ребенка установлен в сумме 41 тыс. 280 грн независимо от количества рожденных детей в семье (этот размер не пересматривался с 1 июля 2014 года и по отношению к доллару США эта сумма уменьшилась уже почти вдвое).
Ранее УНИАН писал, что контингент 18-30-летних мужчин в Украине действительно является малочисленным в Украине, связано с низкой рождаемостью в начале 2000 годов. Это негативно влияет на мобилизационный ресурс и дальнейшую рождаемость.