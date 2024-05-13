Рождаемость быстро падает в разных странах, что имеет экономические, социальные и геополитические последствия.

Мир находится на впечатляющем демографическом рубеже. Вскоре мировой уровень рождаемости упадет ниже уровня, необходимого для поддержания постоянной численности населения. Рождаемость падает почти везде, среди женщин на всех уровнях дохода, образования и участия в рабочей силе. Падение рождаемости имеет огромные последствия для образа жизни людей, роста экономик и позиций мировых сверхдержав. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Отмечается, что в странах с высоким уровнем дохода рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения в 1970-х годах, а во время пандемии еще больше снизилась. В развивающихся странах рождаемость также падает. В прошлом году Индия опередила Китай как самая густонаселенная страна, но ее рождаемость сейчас ниже уровня воспроизводства населения.

"Приближается демографическая зима", – сказал Хесус Фернандес-Виллаверде, экономист, специализирующийся на демографии в Университете Пенсильвании.

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Многие чиновники считают этот вопрос насущной национальной проблемой. Они обеспокоены сокращением рабочей силы, замедлением экономического роста и недостаточным финансированием пенсий, а также жизнеспособностью общества, в котором все меньше детей. Уменьшение численности населения приводит к уменьшению глобального влияния, что ставит под сомнение в США, Китае и России их долгосрочное положение как сверхдержав.

По словам журналистов, некоторые демографы считают, что население мира может начать сокращаться в течение четырех десятилетий – это один из немногих случаев, когда такое случалось в истории. Правительства развернули программы, чтобы остановить падение, но пока что они едва ли преуспели.

Демографический сюрприз

В 2017 году, когда глобальный коэффициент рождаемости – показатель, отражающий, сколько детей ожидается от женщины в течение ее жизни, – составлял 2,5. ООН считала, что в конце 2020-х годов он снизится до 2,4. Однако уже в 2021 году он снизился до 2,3 – близко к тому, что демографы считают глобальным коэффициентом воспроизводства населения, который составляет около 2,2. Коэффициент воспроизводства, который обеспечивает стабильность численности населения во времени, составляет 2,1 в богатых странах и немного выше в развивающихся странах.

В статье указано, что в прошлом году в Китае родилось 9 миллионов детей, что на 16% меньше, чем прогнозировалось по центральному сценарию ООН. В США в прошлом году родилось 3,59 миллиона детей, что на 4% меньше, чем прогнозировала ООН. В других странах недобор еще больше.

По оценкам Фернандеса-Вильяверде, в прошлом году мировой уровень рождаемости упал до 2,1-2,2, что, по его словам, впервые в истории человечества будет ниже глобального воспроизводства населения.

В 2017 году ООН прогнозировала, что население мира, которое тогда составляло 7,6 миллиарда, продолжит расти до 11,2 миллиарда в 2100 году. К 2022 году этот показатель снизился до 10,4 миллиарда в 2080-х годах. Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете теперь считает, что она достигнет пика около 9,5 миллиарда в 2061 году, а затем начнет снижаться.

Второй демографический переход

Историки называют снижение рождаемости, которое началось в XVIII веке в индустриальных странах, демографическим переходом. По мере того, как продолжительность жизни удлинялась и все больше детей доживало до взрослого возраста, стимул рожать больше детей уменьшался. Когда женщины стали более образованными и присоединились к рабочей силе, они откладывали брак и рождение детей, что привело к уменьшению количества детей, пишут авторы.

Сейчас, по словам Спирза, "общий факт заключается в том, что рождаемость является низкой или падает во многих различных обществах и экономиках". Некоторые демографы считают это частью "второго демографического перехода" – общественной переориентации на индивидуализм, который делает меньший акцент на браке и отцовстве, а меньшее количество детей или вообще отсутствие детей делает более приемлемым.

В исследовании, опубликованном в 2021 году, Керни из Университета Мэриленда и два соавтора указали, что этот сдвиг отражает широкие общественные изменения, которые трудно измерить или количественно оценить. Между тем, данные об использовании времени показывают, что матери и отцы, особенно высокообразованные, проводят больше времени со своими детьми, чем в прошлом.

Экономическое давление

По словам журналистов, после пандемии дефицит рабочей силы наблюдался в развитых странах. В ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться, поскольку посткризисное падение рождаемости приводит ко все меньшему притоку молодых работников, что создает дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и пенсионного обеспечения. Экономике с меньшим количеством детей будет трудно финансировать пенсии и здравоохранение для растущего количества пожилых людей.

В недавнем отчете Всемирного банка говорится о том, что ухудшение демографической ситуации может привести к тому, что это будет второе подряд "потерянное десятилетие" для глобального экономического роста.

Демографическая ситуация в Украине

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить помощь при рождении ребенка. Размер госпомощи при рождении (усыновлении) ребенка установлен в сумме 41 тыс. 280 грн независимо от количества рожденных детей в семье (этот размер не пересматривался с 1 июля 2014 года и по отношению к доллару США эта сумма уменьшилась уже почти вдвое).

Ранее УНИАН писал, что контингент 18-30-летних мужчин в Украине действительно является малочисленным в Украине, связано с низкой рождаемостью в начале 2000 годов. Это негативно влияет на мобилизационный ресурс и дальнейшую рождаемость.

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