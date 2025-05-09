В апреле средняя зарплата выросла до 24 500 грн.

В апреле рынок труда впервые в этом году пересек отметку в 100 000 вакансий, и почти на половину из них работодатели готовы нанять человека без опыта, а 25% предложений работы подходят для студентов. Об этом говорится в исследовании Work.ua.

"На предложения работы продолжают влиять сезонные факторы. В частности, снова увеличилось количество вакансий для работников гостинично-ресторанного бизнеса. Среди них есть и предложения летней подработки - для вожатых, аниматоров, поваров и т.д.", - сказано в сообщении.

Самой большой категорией по количеству вакансий остается "Рабочие специальности, производство". Здесь соискателям предлагают более 18 тыс. вакансий. Также среди лидеров:

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"Сфера обслуживания" - 17 648 предложений работы;

"Розничная торговля" - 12 427;

"Продажа, закупка" - 12 018;

"Логистика, склад, ВЭД" - 10 445;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 9 637.

В последней категории наблюдается наибольший прирост вакансий. Как отметили аналитики Work.ua, уже второй месяц подряд работодатели активно готовятся к летнему сезону. Они чаще размещают вакансии для посудомойщиков (+36%), барменов (+18%), официантов и горничных (+17%). На рынке труда появляется и сезонная работа, на которую обычно ищут вожатых, преподавателей, аниматоров.

Какие компании нанимали в апреле больше всего сотрудников? Здесь среди лидеров:

"Аврора" - 1 218 вакансий;

"Фора" - 1 061;

"Новая почта" - 962;

"Сильпо" - 883;

EVA - 855;

NOVUS - 845.

Работодатели активнее ищут новичков

В апреле в 56% вакансий работодатели ожидали от соискателей опыт работы. Соответственно, 44% предложений подходят и для новичков.

"Для сравнения, год назад таких было 39%. Вероятно, для преодоления дефицита кадров работодатели все чаще готовы снижать требования к кандидатам и вкладываться в их обучение", - отмечают аналитики.

Еще одна тенденция - увеличение количества работы для студентов. На 25% вакансий компании готовы нанимать людей, параллельно получающих образование.

А вот дистанционная работа как инструмент привлечения большего количества кандидатов, кажется, не так востребована у работодателей. В апреле количество удаленных вакансий выросло всего на 1%.

Рост зарплаты

С начала 2025 года сохраняется тенденция: каждый месяц размер средней зарплаты увеличивается на 500 грн. Апрель не стал исключением - показатель вырос до 24 500 грн.

В частности, вырос доход в категориях:

"Транспорт, автобизнес" - 35 000 грн, +8% к марту;

"Продажа, закупка" - 32 500 грн, +5%;

"Юриспруденция" - 25 000 грн, +5%;

"Страхование" - 25 975 грн, +4%.

Как и раньше, самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Силы обороны, в сфере IT и на руководящие позиции.

Вне этих сфер выше среднего доход имеют медиабайеры (65 000 грн), брокеры (60 000 грн), ортодонты (58 750 грн), эндодонтисты (55 000 грн), водители-международники (55 000 грн), аккумуляторщики (52 500 грн), риелторы (52 500 грн), трейдеры (52 500 грн).

Рынок труда - другие новости

Как писал УНИАН, согласно исследованию "OLX Работа", в Украине наблюдается более активное трудоустройство пенсионеров. Бизнес все чаще открывает вакансии для людей старшего возраста, а сами пенсионеры все охотнее откликаются на предложения. В 2024 году количество таких вакансий выросло на 33%, а медианная зарплата достигла 20 тысяч гривен.

По данным Work.ua, спад спроса на специалистов в Украине наблюдается в таких категориях, как ИТ, страхование, секретариат и делопроизводство, СМИ и издательство, дизайн и творчество, недвижимость, культура и шоу-бизнес, строительство и тому подобное.

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