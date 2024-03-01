За последние 10 лет рождаемость в Украине сократилась более чем вдвое.

В условиях полномасштабной войны рождаемость в Украине резко сократилась, углубив демографический кризис, который и так усиливается на протяжении последних 10 лет. По словам экспертов, сама война и связанная с ней мобилизация играет здесь лишь опосредованную роль.

Так, по данным Министерства юстиции, в течение 2023 года в Украине родились более 187 тысяч младенцев. Это на 9% меньше, чем в 2022-м, когда на свет появились 206 тысяч детей. Но первый год войны сам по себе показал рекордное падение рождаемости - сразу на 25%. Для понимания, согласно статистическим данным, в 2021 году в Украине родилось более 273 тысяч детей, в 2020-м - 299 тысяч.

Но масштаб демографического кризиса становится еще более наглядным, если взглянуть на статистику за 2010-2013 годы: тогда ежегодно рождались около 500 тысяч детей.

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Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии изданию "Фокус" отметил, что влияние войны на демографическую ситуацию на самом деле является опосредованным, а настоящие причины падения рождаемости выходят далеко за пределы событий последних двух лет.

"Имеют влияние и перманентные экономические кризисы, и отсутствие позитивного сценария развития, отсутствие социальной государственной поддержки рождения детей. Государство не формирует существенный социальный капитал для матерей, которые рожают детей. Отсутствует помощь в социализации женщин после рождения детей, то есть возвращение их на работу, нет поддержки по воспитанию детей со стороны государства. Ну и плюс колоссальная миграция из страны, которая до войны была связана с экономическими факторами, а сейчас - с военными", - пояснил он.

Кущ добавил, что понижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, которое рассматривается в парламенте, тоже повлияет на показатели рождаемости. Но не прямо и через определенное время.

"Понижение призывного возраста может просто еще больше усилить эмиграцию из страны подростков, которых матери будут пытаться вывезти за границу. В этом плане определенным образом фактор мобилизации может повлиять, но опосредованно", - отметил эксперт.

Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин тоже соглашается, что демографический кризис возник не из-за войны, хотя война действительно добавляет проблем. По его мнению, низкая рождаемость в Украине вызвана перманентной непредсказуемостью ситуации в стране и невозможностью нормально планировать свое будущее, а также экономическими причинами - при отсутствии государственной политики молодежи не по карману заводить детей.

"Когда пара рожает детей, у них растут расходы. А государственной политики по стимулированию и возмещению нет. Поэтому, женщины, которые хотят рожать, оказываются перед дилеммой: или работать, чувствовать себя комфортно и жить хорошо, или терять свои доходы и увеличивать свои расходы. (...) А мобилизация никаким образом с этим вопросом не сталкивается", - рассказал он.

Мобилизация и демография

Как писал УНИАН, военно-политическое руководство Украины рассматривает возможность снижения мобилизационного возраста с нынешних 27 до 25 лет. Такие предложения содержатся в частности в новом законопроекте об усилении мобилизации, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде.

В феврале издание The New York Times опубликовало статью, в которой предупредило, что снижение призывного возраста в Украине значительно ухудшит демографический кризис в Украине и поставит под угрозу безопасность и экономику страны в будущем. Призыв в армию большего количества мужчин в возрасте до 30 лет, учитывая вероятные потери в боях, может привести к сокращению рождаемости. Это, в свою очередь, через десятилетия приведет к сокращению числа мужчин призывного и трудоспособного возраста.

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