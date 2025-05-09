На параде в Москве россияне похвастались дронами, которыми они атакуют Украину

Среди продемонстрированных дронов - "Орлан", "Ланцет" и "Герань" (Shahed).

Россияне сегодня, 9 мая, показали на военном параде на Красной площади в Москве дроны, которыми они атакуют Украину. Об этом пишет российская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что на параде были продемонстрированы дроны "Орлан", Zala, "Ланцет", "Гарпия" и "Герань" (Shahed). Их перевозили по площади на грузовиках.

Во время парада диктор подчеркнул, что эти беспилотники "нашли свое применение в зоне "специальной военной операции"" (войне в Украине - УНИАН).

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В издании напомнили, что россияне регулярно обстреливают Украину различными видами вооружения, включая БПЛА. В Кремле отрицают, что армия РФ наносит целенаправленные удары по украинской гражданской инфраструктуре, но власти Украины и международные организации неоднократно доказывали обратное.

Журналисты поделились, что всего в параде на Красной площади приняли участие более 10 тысяч российских военных, а также ряд других дружественных Кремлю стран, среди которых Китай, Вьетнам, Египет, Монголия и Мьянма.

Российские танки на военном параде

Напомним, что сегодня, 9 мая, россияне показали на военном параде на Красной площади и свои танки, среди которых Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ.

Все эти танки в широком смысле являются модернизированными версиями старых советских образцов. Отмечается, что после парада эти танки дооснастят комплектами дополнительной защиты и направят в войска для участия в российско-украинской войне.

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