Гладков говорит, что пострадал его заместитель.

Россия обвинила Украину в беспилотной атаке на здание правительства Белгородской области, сообщается, что пострадали силовик и чиновник.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором беспилотный летательный аппарат врезается в крышу здания. По его словам, в результате атаки ранения получили два человека - его заместитель Александр Лоренц и росгвардеец.

Сотрудник Росгвардии попал в госпиталь с осколочным ранением бедра, а чиновнику диагностировали сотрясение и травму в результате действия акустической взрывной волны:

Видео дня

"После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно".

Перемирие до 9 мая

Напомним, ранее кремлевский правитель Путин объявил так называемое прекращение огня с 8 по 11 мая, приуроченное к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны.

В эти дни захватчики прекратили массированные дроновые атаки по Украине, однако продолжили наступать на фронте и жестоко обстреливать приграничные регионы, убивая людей.

В Украине назвали российское перемирие фарсом и обвинили Россию в циничном использовании гуманитарных инициатив для прикрытия собственных агрессивных действий.

Аналитики отмечают, что объявление перемирия могло иметь целью обеспечение безопасности во время проведения парада в Москве и визита иностранных гостей, в частности лидера Китая Си Цзиньпина.

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