Блогерша записала видео из аэропорта.

Блогерша-миллионик Анна Алхим записала видео из аэропорта в Варшаве, на котором высмеяла реакцию Лены Мандзюк на покушение, случившееся минувшей ночью.

Алхим показала сломанный чемодан и с сарказмом заявила, что на нее тоже покушались. Однако этот чемодан оказался не ее, а ее подруги.

Также Алхим призвала знакомых не звонить и не писать ей, как это сделала ранее Мандзюк после пережитого стресса.

Алхим практически полностью продублировала слова Елены, с которой у нее возник серьезный конфликт.

Скандал между Алхим и Мандзюк - подробности

Недавно Алхим попросили спеть на украинском, однако она жестко на это отреагировала. После этого в сети ее начали буллить. Высказалась против Анны и блогерша Елена Мандзюк. Она вспомнила, как ее коллега называла Путина "красавчиком" и напомнила, что Алхим до сих пор слушает русские песни и говорит на русском языке.

Пользователи сети подхватили "тренд" на травлю Алхим. Более того, активист Сергей Стерненко заявил, что Алхим место в тюрьме.

Таким образом сеть разделилась на два лагеря - один поддерживает Мандзюк, другой - Алхим.

На фоне скандала блогерам, которые молчат или поддерживают Алхим, начали поступать угрозы. Мандзюк сказала, что пережила самую страшную ночь, намекнув на то, что на нее покушались.

Позже Анна сказала, что она здесь не при чем. В этот момент она находилась в Варшаве. Алхим уточнила, что предупреждала о том, что после высказываний Мандзюк покушение на нее возможно.

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