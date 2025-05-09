Основную часть предложения на рынке сейчас составляет продукция довольно низкого качества.

В Украине наблюдается существенное снижение цен на прошлогодний картофель. Об этом сообщают специалисты профильного портала EastFruit.

На сегодня в большинстве регионов страны производители отгружают прошлогодний картофель по цене 15-24 грн/кг ($0,36-0,58/кг). Это в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Главными причинами этого называют стремительное ухудшение качества прошлогоднего картофеля в хранилищах (качественного картофеля в хозяйствах почти не осталось), а также относительно небольшой спрос.

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Снижение спроса наблюдают как среди оптовых компаний, так и со стороны розничных сетей.

Впрочем, даже несмотря на такую динамику, цены на картофель в нашей стране на сегодняшний день в среднем на 25% выше, чем в аналогичный период 2024-го.

Цены на продукты в Украине - динамика

Напомним, на минувшей неделе в Украине начали стремительно снижаться цены на прошлогоднюю белокочанную капусту. Специалисты связывали падение цен со стремительным ухудшением качества овоща в хозяйствах, что произошло из-за длительного хранения продукции. Еще одним фактором называли невысокий спрос.

Специалисты прогнозировали тогда, что в дальнейшем цены в данном сегменте могут снизиться еще, поскольку производителям трудно реализовывать свою продукцию.

В целом эксперты считают, что цены на овощи и фрукты в этом году будут отличаться от прошлогодних и будут зависеть от общего предложения конкретных продуктов. Например, из-за заморозков существуют беспокойство относительно будущего урожая фруктов и ягод.

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