Синоптики объявили І уровень опасности.

Холодная погода никак не покидает Украину. Заморозки на почве ожидаются две ближайшие ночи. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью в западных и Житомирской областях будут заморозки на поверхности почвы 0...-5°.

Ночью 11 мая заморозки ожидаются в северо-восточной части.

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В указанных областях объявлен І уровень опасности.

Погода на завтра - прогноз на 10 мая

В Украине в субботу, 10 мая, ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью в восточных, Днепропетровской и Полтавской областях, а днем на западе страны пройдут умеренные дожди. В северных, Винницкой и Черкасской областях осадки будут небольшими. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет +2°...+7°. В западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0°...-5°, днем +9°...+14°. На юге и востоке страны ночью +4°...+9°, а днем +12°...+17°.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, а днем пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью упадет до 0°...-5°, днем будет +2°...+7°.

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