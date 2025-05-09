В Украине на сегодня, 9 мая, объявили предупреждение о непогоде. Погода, по данным Укргидрометцентра, испортится уже во второй половине дня.
"Во второй половине дня 9 мая в юго-восточной части грозы", - прогнозируют синоптики.
Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Херсонская;
- АР Крым.
Погода в Украине
9 мая над юго-востоком Украины ожидается влияние циклона, который будет перемещаться со стороны Румынии. Он принесет дождливую погоду, тогда как в большинстве западных регионов осадков не предвидится.
Будет преобладать облачная погода с прояснениями. В дневное время на большей части территории страны, за исключением запада, прогнозируются умеренные осадки. В центральных и южных регионах местами возможны сильные дожди, а на юго-востоке вероятны грозы.
Ветер ожидается с севера, преимущественно умеренный, 5-10 метров в секунду.
Температурный режим днем составит от +8 до +13 градусов, а на востоке и юго-востоке будет теплее - до +18.
В высокогорных районах Карпат погода ожидается сухой с дневной температурой воздуха в пределах +1...+6 градусов.