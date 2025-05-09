В ряде областей ожидаются грозы.

В Украине на сегодня, 9 мая, объявили предупреждение о непогоде. Погода, по данным Укргидрометцентра, испортится уже во второй половине дня.

"Во второй половине дня 9 мая в юго-восточной части грозы", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

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Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Херсонская;

АР Крым.

9 мая над юго-востоком Украины ожидается влияние циклона, который будет перемещаться со стороны Румынии. Он принесет дождливую погоду, тогда как в большинстве западных регионов осадков не предвидится.

Будет преобладать облачная погода с прояснениями. В дневное время на большей части территории страны, за исключением запада, прогнозируются умеренные осадки. В центральных и южных регионах местами возможны сильные дожди, а на юго-востоке вероятны грозы.

Ветер ожидается с севера, преимущественно умеренный, 5-10 метров в секунду.

Температурный режим днем составит от +8 до +13 градусов, а на востоке и юго-востоке будет теплее - до +18.

В высокогорных районах Карпат погода ожидается сухой с дневной температурой воздуха в пределах +1...+6 градусов.

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