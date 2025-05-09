Для участия в военных парадах российский "Уралвагонзавод" подготовил более 60 единиц бронетехники.

На параде к 9 мая на Красной площади в Москве среди прочего прошли танки Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ. Об этом сообщает "Уралвагонзавод".

"В парадный расчет включили целый танковый батальон - по 10 единиц танков Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ", - заявили в российской корпорации. Все они в широком смысле являются модернизированными версиями старых советских образцов.

Как сообщается, после парада эти танки дооснастят комплектами дополнительной защиты и направят в войска для участия в российско-украинской войне.

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Из сообщений российских пропагандистских СМИ можно предположить, что дооснащение будет касаться противодронных конструкций и комплексов радиоэлектронной борьбы.

Также известно, что по Красной площади прошли десять танков Т-34-85 и пять самоходных установок СУ-100 времен Второй мировой войны.

"Уралвагонзавод" подготовил технику не только для московского парада. В Нижнем Тагиле марш возглавил танк Т-34-85. Вместе со своим "прадедом" прошли тройки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". В свою очередь, жители Омска могли видеть танки Т-80БВМ и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А.

Интересно, что в "Уралвагонзаводе" ничего не сообщили о новом танке Т-14 и других боевых машинах, выполненных на базе гусеничной платформы "Армата", хотя они выступают флагманскими проектами российской корпорации.

Отметим, что ранее сообщалось о проблемах в производстве этих систем. Так, в прошлом году Главное управление разведки МО Украины сообщило, что россияне на тот момент изготовили лишь около 20 танков Т-14.

Российское танкостроение - главное

В начале года УНИАН сообщил, что в прошлом году специалисты "Уралвагонзавода" могли передать российским войскам около 200 танков Т-72Б и Т-72Б1, которые модернизировали до стандарта Т-72Б3.

Кроме того, вооруженным силам РФ могли передать до 80 танков Т-90М нового производства, а также определенное количество боевых машин поддержки танков (БМПТ).

Специалисты отмечают, что этих Т-72Б3 и Т-90М явно недостаточно для того, чтобы покрыть потери российских сил за время российско-украинской войны, которые специалисты оценивают в примерно 3700 танков, включая поврежденные.

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