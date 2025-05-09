Канцлер еще раз повторил утверждение, что никакие договоренности не должны быть достигнуты без Украины.

Германия, Франция и Польша, а также другие партнеры разработали проект совместной декларации по Украине.

Об этом сообщил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет tagesschau. По словам Мерца, декаларация "во многом идентична предложению о 30-дневном прекращении огня", поскольку европейцы поддерживают это требование президента США Дональда Трампа.

Мерц отметил, что РФ теперь вынуждена согласиться на более длительное прекращение огня, которое должно оставить место для подлинного мирного соглашения.

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Канцлер отметил, что ЕС стремится "закончить эту войну как можно скорее", но при этом ясно, что "это не пройдет мимо головы Украины". Он сказал, что "украинцы должны участвовать" в любых обсуждениях.

"Мы продолжим поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. И мы готовы оказать дальнейшее давление на Россию, если это необходимо", - выразил решительность Мерц.

Канцлер отметил, что, если Россия не пойдет по пути настоящих мирных переговоров, Германия не остановится перед "дальнейшим усилением санкционного давления совместно с нашими европейскими партнерами и США".

Переговоры по Украине

Вчера вечером вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что позиция США заключается в нежелании распада Украины.

"Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенным государством. Но Россия не может рассчитывать на то, что ей дадут территорию, которую она не завоевала. И это одна из вещей, которые они заложили в тот первоначальный мирный план", - отметил Вэнс.

Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлол заявил, что Киев согласился на всеобъемлющее перемирие с Россией, предложенное США, даже с множеством условий, которые украинцам не понравились. А вот Кремл инициативу США отклонил.

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