По ее словам, снова стать суперзвездой Олей Фреймут в Лондоне - невозможно.

Ведущая Ольга Фреймут в Украине была достаточно популярной, однако после переезда в Лондон ей пришлось все начинать с нуля. В интервью Рамине Эсхакзай она рассказала, почему долго не могла найти работу.

По словам Фреймут, в Лондоне ее воспринимают не как суперзвезду, а как обычную женщину, которая приехала за границу.

"Моя жизнь выглядит так, как и жизнь других украинок, которые вынуждены выехать за границу... Я просто потерялась среди толпы тех мам, которые ведут детей в школу. Обычная себе Оля... Просто какая-то приезжая женщина. Я не могу сказать, что это как-то расстраивало. Наверное, ты хотела спросить, не болело ли, что я из такой суперзвезды оказалась в Лондоне? Начиная все с нуля, было столько бытовых проблем, что у меня даже не было времени подумать: а что будет со мной? Я была очень оптимистично настроена", - призналась Фреймут.

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Она добавила, что обращалась за помощью к друзьям, однако ей все равно не удалось найти работу на телеканале. По ее словам, ей говорили, что у нее достаточно много опыта, поэтому работать обычным журналистом ей будет неинтересно.

"Конечно, воспользовалась тем, что у меня много друзей в Лондоне, и у меня были встречи с директором Channel 4, у меня были встречи на GB News Channel. Мне пытался помочь мой коллега Адам из Лос-Анджелеса, который возглавляет определенные направления CNN и Disney. Они все были очень рады пообщаться. Но понимали, что просто быть журналисткой - "over-educated". Мне говорили: "Слишком много у тебя уже есть опыта". Ну, а стать Олей Фреймут или Раминой еще раз - так не бывает. А я просто хотела обычную работу. Я хотела видеть людей, выходить в мир, получать зарплату и знать, что у меня по крайней мере все как у людей. Потому что другие устраивались на работы, а от меня - когда видели резюме - они смотрели и не знали, что со мной делать", - добавила Фреймут.

Напомним, ранее Ольга Фреймут впервые рассказала, за что ее сильно не любили.

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