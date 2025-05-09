Оля Фреймут высказалась о русском языке: 'Категорически не могу покориться'

Сама ведущая общается исключительно на украинском.

Телеведущая Ольга Фреймут высказалась относительно языкового вопроса в Украине. Она говорит, что не может смириться с тем, что в нашей стране до сих пор звучит язык страны-агрессора.

"То, что мне очень не нравится, я с этим категорически не могу смириться, это русский язык на улицах Киева и матерная речь в исполнении детей. Дети ужасно матерятся", - сказала Фреймут в интервью Рамине Эсхакзай.

Она добавила, что все сейчас переживают стресс, но это не повод ругаться, особенно детям.

Видео дня

"Я понимаю стрессы, но, возможно, родители забросили этих детей, возможно, у них мало сказок на ночь. Потому что такое впечатление, что они не могут свою боль передать словами или какими-то действиями, играми", - говорит ведущая.

Стоит отметить, что сама Фреймут много лет общается исключительно на украинском.

Напомним, ранее Ольга Фреймут впервые рассказала, за что ее сильно не любили. По ее словам, она всегда отстаивала интересы зрителей и не хотела по просьбе режиссеров давать им "фастфуд" вместо качественного контента.

Также у нее был инцидент с гримерами, которые сожгли ей волосы во время работы на телевидении.

Вас также могут заинтересовать новости: