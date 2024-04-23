В 2001 году в Украине была самая низкая рождаемость.

Контингент 18-30-летних мужчин в Украине действительно является малочисленным в Украине, связано с низкой рождаемостью в начале 2000 годов. Это негативно влияет на мобилизационный ресурс и дальнейшую рождаемость. Об этом в комментарии ТСН.ua объяснил заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун.

"В 2001 году в Украине была самая низкая рождаемость, а лет 5 до того и столько же после она тоже не была высокой. Соответственно, этим людям сейчас 18-28 лет, и этот контингент украинцев является относительно небольшим", – отметил ученый.

По его словам, в 2001 году в Украине 100 женщин рожали 108 детей. Это очень малое число. Чтобы не происходило сокращение численности населения за счет естественного фактора, надо чтобы 100 женщин рожали 220 детей.

Видео дня

"Соответственно, если рождаемость мала, то контингент, как мужчин, так и женщин, родившихся в тот период, будет значительно меньше. Это конечно отражается на половозрастной пирамиде (см. рисунок). На рисунке наглядно видно "провал" с рождаемостью в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Половозрастную структуру населения на начало этого года достаточно точно оценить трудно, поэтому она приведена по состоянию до полномасштабного вторжения. Красным цветом обозначен контингент мужчин, которым сейчас 18-25 лет", – заявил Гладун.

Он добавил, что это определенным образом негативно сказывается на мобилизационном ресурсе, если говорить о мужчинах. А что касается женщин, то количество рожденных ими детей в абсолютных числах будет меньше.

Демографический кризис

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине остается сложная демографическая ситуация из-за полномасштабной войны. По его словам, для решения этой проблемы, в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей.

Ранее УНИАН писал, что Украина должна найти баланс между мобилизацией и риском уничтожения целого поколения. С 2021 по 2023 год рождаемость в Украине сократилась почти вдвое.

Вас также могут заинтересовать новости: