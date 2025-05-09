Больше всего туристу понравилась Аргентина, а меньше всего – Бразилия.

Южная Америка манит туристов своей невероятной природой и яркой культурой, однако также отпугивает ситуацией с безопасностью.

31-летний британский путешественник Алекс Браун, объехавший все 12 стран континента, рассказал Daily Mail, какие из них он считает лучшими для посещения, а также куда лучше не ехать.

Своим любимым местом в Южной Америке Алекс считает Аргентину: "Там просто одни из лучших пейзажей в мире. Есть ледники в Патагонии, пролив Бигля, где можно увидеть морских львов, а на севере есть водопады Игуасу (крупнейшая система водопадов в мире)".

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При этом еду в аргентинской столице Буэнос-Айресе путешественник называет лучшей в мире, и даже несмотря на экономическую нестабильность и постоянные колебания цен, стоит это все равно сравнительно дешево.

Кроме того, Алекс любит Аргентину за то, что єто одна из саміх безопасных стран континента: "Там действительно безопасно. У вас там не возникнет никаких проблем. А это касается не всех стран Южной Америки".

Также, когда дело доходит до безопасности, заядлый путешественник рекомендует Уругвай, Чили, Парагвай и Перу.

А вот самыми небезопасными странами Южной Америки Алекс считает Эквадор, Колумбию и Венесуэлу.

"Галапагосские острова в Эквадоре действительно безопасны, но материк в наши дни сомнителен. Там было введено чрезвычайное положение из-за столкновений между правительством и наркокартелями", – отметил путешественник.

При этом он признался, что за шесть недель в Колумбии с ним лично ни разу ничего не пошло не так, но, тем не менее, по его словам, туристов там обворовывают довольно часто.

Тем временем, самой недооцененной страной континента Алекс считает Боливию.

"Многие американские туристы не едут туда, потому что им нужно платить 160 долларов за визу, тогда как британцы едут туда без визы. Ла-Пас – действительно интересный город, и вы также можете отправиться в Эль-Альто, который является самым высокогорным городом в мире... А еще есть солончаки Уюни, которые являются одним из самых крутых зрелищ в мире. Мы также отправились на Амазонку, где можно покататься на лодке по реке и увидеть водопады и пещеры", – рассказал он, также отметив, что главной опасностью в Боливии являются дороги.

Также путешественник считает, что многие туристы недооценивают Парагвай: "Там не так много туристических достопримечательностей, но вы едете туда ради культуры. Там также есть отличные стейк-хаусы".

В то же время Алекс советует туристам избегать поездок в Бразилию.

"Нам не очень понравилось. Мы ездили во Флорианополис на побережье, он славится своими потрясающими пляжами, но мы не совсем с этим согласны. Многие из них были довольно туристическими, и там было много людей. Ничего особенного в них нет. А потом мы поехали в Сан-Паулу. Это очень мрачный город, и там не так много интересного. Там также довольно опасно. Там есть место под названием "Краколандия", которое так называется, потому что там полно наркоманов. Они просто бродят по улицам, как зомби, и это совсем небезопасно. Они не причинят вам вреда, но это немного некомфортно. Это совершенно не то место, где хочется находиться после наступления темноты", – поясни он.

Между тем, самое популярное направление в Бразилии Рио-де-Жанейро вообще не впечатлило Алекса.

"Там много преступлений. Людей подстрелили, когда они случайно свернули не на ту улицу. Там никогда не стоит носить украшения, потому что вы становитесь мишенью. Пляж Копакабана тоже очень переоценен, если честно. Рассвет там хорош в пять утра, но когда наступает день, там так много народу. Люди ставят палатки и начинают продавать вещи, там очень много народу, и в этом нет ничего приятного. Если бы Рио был безопасным, он мог бы быть хорошим местом, но вам действительно приходится тратить половину времени на то, чтобы оглядываться", – добавил бывалый путешественник.

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный портал Lonely Planet назвал лучшие места в Южной Америке, которые обязательно стоит посетить.

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