Фреймут поймали на лжи.

Ведущая Ольга Фреймут высказалась о Маше Ефросининой, которая, по слухам, хотела отбить мужа у своей коллеги, продюсера Владимира Локотко.

В интервью Рамине Эсхакзай она сказала, что мало знает Ефросинину.

"Я Машу мало знаю. Но она даже приглашала меня на интервью до войны. Ее помощница писала моей сестре. Ну, я же не даю интервью. О чем говорить? Мы так с ней не познакомились. Но я точно знаю, что ей нравился мой муж. Об этом много пишут, и это не секрет. Но он многим нравится", - сказала Ольга.

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При этом телеграмм-канал "Злива" написал, что слова Фреймут - ложь.

"Комментарий о треугольнике десятилетия, который ждали все в шоу-бизе. "Мы так и не познакомились", — то есть Оля говорит, что она не знает Машу?А ведь это совсем неправда. И что не только "нравился" Маше ее Локотко – тоже знает хорошо. Потому что Маша была немного до Оли", - пишут в телеграмм-канале и приводят доказательство того, что Фреймут и Ефросинина хорошо знакомы.

Отметим, Фреймут замужем за Владимиром Локотко. От него у нее есть двое детей - сын Валерий и дочь Евдокия. Также у Ольги есть дочь от предыдущих отношений - Злата.

Ефросинина же замужем за Тимуром Хромаевым. Пара воспитывает сына Сашу и дочь Нану.

Напомним, ранее Оля Фреймут высказалась о русском языке.

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