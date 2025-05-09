Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Украина якобы часто применяет "антивенгерскую" пропаганду.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто призывал своих граждан "к осторожности" в связи с информацией о задержании о задержании венгерских шпионов в Закарпатье.

"Очевидно, что в Украине часто применяется антивенгерская пропаганда. Такая антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях, как выяснялось, не имеет под собой никакой основы", – заявил он, передает медиа 444.hu.

Сийярто призвал всех "проявлять осторожность в отношении всех таких новостей, появляющихся в украинской пропаганде". Он намекнул на то, что от украинской стороны официального уведомления пока не поступало.

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"Если мы получим какие-либо подробности или официальную информацию, тогда сможем заняться этим вопросом, до тех пор это следует расценивать как пропаганду, к которой нужно относиться с осторожностью", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Что известно об этом случае

В пятницу Служба безопасности Украины опубликовала сообщение о том, что была разоблачена венгерская военная разведывательная агентурная сеть, члены которой действовали в Закарпатье.

По данным следствия, они выявляли военные базы, отслеживали настроение венгерской общины Закарпатья и обо всём этом докладывали венгерскому военному связному офицеру.

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