Приложение автоматически сканирует скриншоты на устройстве и сохраняет найденные на них локации.

После анонса в марте в приложении Google "Карты" появилась функция, которая позволяет сканировать скриншоты на телефоне и сохранять любые найденные местоположения. Она работает на базе нейросети Google Gemini.

Как сообщает 9to5Google, функция будет полезна для пользователей, которые сохраняют изображения с названиями или адресами интересных заведений. Теперь не нужно вручную искать изображение в галерее и вводить данные в поиске.

Приложение теперь автоматически предлагает сохранить место в раздел "Вы", откуда его легко перенести в нужную коллекцию. Причем оно способно определять локацию даже без указания адреса – по узнаваемым объектам на скриншоте. Вероятно, это работает только с популярными достопримечательностями или известными местами.

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Автосканирование – если вы предоставите доступ ко всем фотографиям – автоматически найдет новые скриншоты с локациями и поместит их в карусель для просмотра. Также доступен ручной импорт изображений из галереи.

Пока функция доступна только на iOS и поддерживает лишь английский язык. В будущем она заработает и на Android.

Ранее в почте Gmail появилась полезнейшая функция под названием "управление подписками", позволяющую отписаться сразу от всех спам-рассылок в одном месте.

Вместе с тем Google открыла доступ всем желающим к тестированию своей самой умной нейросети. Это первая модель в новой серии "мыслящих" ИИ, способных лучше справляться с задачами, требующими логики, анализа и учета контекста.

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