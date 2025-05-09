В частности, 1 млрд евро будет направлено на производство оружия у украинских производителей, еще более 600 миллионов евро пойдет артиллерию и боеприпас, и 200 млн - на ПВО.

Во Львове во время визита делегации европейских топ-дипломатов было обещано предоставить Украине дополнительную военную поддержку на общую сумму 1,9 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сегодня ЕС официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства считает это решение историческим, ведь оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.

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"1 миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой "датской модели" - непосредственно у украинских производителей", - уточнил Шмыгаль.

По словам премьера, усиливается не только способность Украины к защите, но и стимулируется экономика и инновации в украинском оборонно-промышленном комплексе.

"Еще более 600 миллионов евро будет направлено на артиллерию и боеприпасы. Более 200 миллионов евро - на усиление украинской ПВО", - добавил Шмыгаль.

Он выразил благодарность Европейскому Союзу за это дальновидное решение, лидерство и поддержку.

"Особая благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму 1 миллиард евро", - отметил Шмыгаль.

Как говорится в пресс-релизе МИД Украины, государства ЕС уже обязались предоставить Украине не менее 1,35 млн снарядов до конца года.

В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил европейскую коллегу Каи Каллас за важную инициативу по предоставлению 2 миллионов артиллерийских боеприпасов для Украины и государствам-членам ЕС, которые уже обязались поставить более 1,35 миллиона снарядов в 2025 году. Министр подчеркнул, что работа над увеличением этого количества продолжается.

Сибига отдельно отметил создание ЕС новых действенных инструментов долгосрочного развития европейской оборонной промышленности.

"Это новая эра в европейской обороне. Наша цель - ускоренная интеграция украинской и европейской оборонной промышленности. Это укрепит европейскую оборону нашими уникальными технологиями и усилит наших защитников на поле боя", - отметил Сибига.

По словам министра, новые инструменты позволят ускорить технологическое обновление и интеграцию украинского ОПК в общеевропейские цепи поставок.

Поддержка Украины от ЕС - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее верховная представительница ЕС Кая Каллас анонсировала, что во Львове 9 мая будет объявлено о выделении 1 миллиарда для украинской оборонной промышленности. Средства будут поступать от различных стран-членов.

В ЕС отмечают, что Россия не демонстрирует никаких признаков относительно желания мира. Поэтому, нужно больше оказывать давление на Россию, чтобы Россия также захотела бы мира. С этой целью ведется работа над подготовкой 17-го пакета санкций.

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