'Украинская команда' передала большую партию дронов-камикадзе бойцам 10 бригады ВСУ, - Артур Палатный

Объявленное россиянами "перемирие" нужно использовать для усиления ВСУ. "Украинская команда" передала очередную партию FPV-дронов бойцам 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на восточное направление. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Объявленное орками "перемирие" не должно нас усыпить. Враг не собирается останавливаться. И мы должны использовать это время, чтобы усилить наших защитников. Дроны – дополнительная сила для наших героев. Их защита и преимущество. И мы с вами должны обеспечить им это преимущество", - сказал Артур Палатный во время передачи беспилотников.

Бойцы 10 ОГШБр в начале полномасштабного вторжения сдерживали наступление оккупантов из Беларуси, затем били врага в Донецкой области. Они одними из первых вошли на Курщину. И долгое время отражали наступление россиян на Сиверском направлении, отметил Палатный.

Видео дня

Бойцы бригады "Эдельвейс" поблагодарили за помощь "Украинскую команду" и ее руководителя.

"С помощью этих замечательных дронов мы будем лучше выполнять свои боевые задачи и уничтожать врага еще эффективнее", - подчеркнули защитники.

Ранее сообщалось, что за три года своей работы волонтерский штаб "Украинская команда" передал на передовую свыше 3100 дронов, более 80 автомобилей и много другого оборудования.