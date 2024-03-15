В Верховной Раде отмечают, что за последние 10 лет рождаемость в Украине сократилась на 40%.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить помощь при рождении ребенка.

Речь идет о законопроекте авторства группы депутатов о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера помощи при рождении (усыновлении) ребенка и установления государственной помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (№11072).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, размер госпомощи при рождении (усыновлении) ребенка установлен в сумме 41 тыс. 280 грн независимо от количества рожденных детей в семье (этот размер не пересматривался с 1 июля 2014 года и по отношению к доллару США эта сумма уменьшилась уже почти вдвое). Единовременно выплачивается 10 тыс. 320 грн, остальная сумма - в течение следующих 36 месяцев равными частями - ежемесячно по 860 гривень.

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Вместе с тем предложенным законопроектом предусмотрено, что помощь при рождении ребенка начисляется исходя из размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Так, помощь при рождении ребенка предоставляется в сумме, кратной 150 размерам прожиточного минимума, - на первого ребенка; кратной 100 размерам прожиточного минимума, - на второго ребенка; кратной 50 размерам прожиточного минимума, - на третьего и каждого последующего ребенка.

Выплата помощи осуществляется единовременно в двадцатикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого - третьего и каждого последующего ребенка выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Также законопроектом предлагается установить, что единовременная натуральная помощь "пакет малыша" предоставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня рождения ребенка.

Депутаты отмечают, что в последние годы в Украине наблюдается сокращение рождаемости. Всего за последние десять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%.

Так, по информации Министерства здравоохранения Украины, в коммунальных, частных и ведомственных учреждениях здравоохранения родилось в 2020 году - 289 тыс. 699 детей, в 2021 году - 260 тыс. 502 детей, а в 2022 году - 199 тыс. 619 детей (самый низкий показатель за последние годы).

Отмечается, что наблюдается ежегодная динамика к уменьшению количества рожденных детей, что имеет следствием уменьшение суммарного коэффициента рождаемости в Украине и сокращение численности населения.

"Причиной сокращения рождаемости является много факторов, однако одним из главных остается низкий уровень помощи при рождении ребенка, а также военные действия на территории Украины в результате вооруженной агрессии страны-террориста России", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года прожиточный минимум был повышен до 3 тыс. 23 грн для трудоспособных лиц, 2 тыс. 361 грн для нетрудоспособных лиц, 2 тыс. 563 грн для детей до 6 лет и 3 тыс. 196 грн для детей 6-18 лет.

По данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на утро 15 марта 2024 года в результате полномасштабного вторжения России 535 детей в Украине погибли и более 1 тыс. 257 получили ранения различной степени тяжести.

Эти цифры не окончательные, ведь продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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