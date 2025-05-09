По словам бельгийского министра, нужно создать "коалицию желающих" в отношении российских активов.

Новый министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его страна готова помочь в создании международной коалиции для замораживания российских активов, ведь неизвестно, будут ли продлены санкции ЕС этим летом. Об этом сообщает Euractiv.

Известно, что клиринговый центр Euroclear держит значительную долю российских состояний в Европе, которые находятся под санкциями. По оценкам, эта сумма составляет более 180 млрд евро государственных и частных активов, которые ЕС заморозил после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В этом случае нам абсолютно необходимо иметь альтернативы для сохранения замороженных активов. Это может быть новая международная рамочная инициатива, которая заставит эти активы оставаться в Euroclear, или другая альтернатива - национальная инициатива бельгийского парламента", - отметил Прево в интервью Euractiv.

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В то же время он подчеркнул, что в таком случае Бельгия не сможет действовать самостоятельно, поэтому нужно объединиться с другими странами ЕС.

"Учитывая риск как с юридической, так и с финансовой точки зрения, абсолютно важно иметь "коалицию желающих" - на этот раз в отношении российских активов. Время идет, поэтому очень важно иметь четкий процесс, определенный в ближайшие недели, до момента, когда мы должны принять решение по 17-му пакету санкций", - подчеркнул министр.

По его словам, такое решение сложно принять с юридической точки зрения, поэтому сейчас бельгийские эксперты работают над тем, чтобы рассмотреть различные возможности и найти надежное решение.

"Бельгия категорически не хочет оставаться в одиночестве и брать на себя весь риск преследования России в различных судах, имея лишь сентиментальную поддержку со стороны стран-членов ЕС. Нет, нам нужны сильные, письменные обязательства от других стран - возможно, не только стран ЕС, но, возможно, также при поддержке Великобритании, Канады и других", - считает политик.

Также у Прево спросили, верит ли он в то, что ЕС снимет с РФ санкции, если об этом попросят США, на что он ответил:

"Я так не думаю. Однако это зависит от того, является ли это частью глобального соглашения по достижению мирного процесса и будет ли это сделано с согласия всех сторон. В этом случае, почему бы и нет? Но если [Трамп] только призывает и просит об этом - конечно, нет".

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Британия ввела большой пакет санкций против России. На этот раз правительство страны запретило экспорт в РФ контроллеров игровых консолей, которые, как отметили в стране, используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине.

В то же время авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, как санкции повлияли на российскую военную авиацию. По его словам, в условиях санкций за 2023 год Россия смогла выпустить только 28 самолетов из запланированных 55 - речь идет о Су-35, Су-34, Су-30.

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