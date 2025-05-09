Несмотря на массированные российские обстрелы, в отделении продолжали работать два человека.

9 мая "Новая почта" вынужденно закрывает последнее отделение №2, которое продолжало работу в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

В компании отметили, что это отделение работало как пункт несокрушимости: ежедневно с 11:00 до 15:00 (во время, разрешенное комендантским часом). В отделении можно было зарядить мобильные телефоны, выйти на связь с родными с помощью Starlink, погреться, приготовить еду и снять наличные.

Несмотря на массированные российские обстрелы, в отделении продолжали работать два человека.

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"Это было возможным благодаря двум нашим отважным коллегам - руководительнице отделения Екатерине (32 года) и оператору Диане (18). Несмотря на массированные российские обстрелы, они оставались в райцентре, ведь хотели помочь своим", - говорится в сообщении.

Между тем специалисты "Новой почты" из отделения №7 ожидали в Константиновке возможного возобновления работы, но, к сожалению, обстановка безопасности не позволила этому произойти. Работников поблагодарили за работу и позицию. В компании добавили, что "Новая почта" возобновит работу в Константиновке, как только это будет возможно.

"Новая почта" - последние новости

4 мая, российский ударный дрон попал в депо "Новой почты" в Изюме, Харьковская область. В результате попадания вспыхнул пожар. Депо и отделение почты были разрушены.

В апреле сообщалось, что "Новая почта" обновила тарифы на международную доставку отправлений. Так, люди будут платить стоимость посылки, рассчитанную не по объемному весу, а по фактическому.

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