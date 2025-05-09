По словам военного, оккупанты целенаправленно бьют по жилой застройке.

Российские оккупанты охотятся на мирных жителей правобережной Херсонщины, чтобы создать там "мертвую зону", заставив людей покинуть свои дома.

Об этом в эфире Новости LIVE заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, между жителями правобережья и левым берегом, где сейчас находятся захватчики, есть только река Днепр. Как пояснил военный, при таких обстоятельствах это небольшое расстояние:

"Враг находится совсем недалеко и осуществляет огневое воздействие на наше население, применяя FPV-дроны почти как на охоте. Враг пытается создать там "мертвую зону" нанося удары и по мирному населению, и по гражданской застройке, чтобы в прибрежной зоне были только военные и чтобы по ним он мог беспрепятственно наносить эти удары".

Он добавил, что ради создания "мертвой зоны" российские солдаты применяют тактику террора против местного населения - намеренно убивают мирных людей, а также разрушают гражданский транспорт и жилые дома.

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Террор жителей Херсона

Как известно, российские оккупационные войска продолжают целенаправленные атаки дронами на гражданское население Херсона и области, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Эти действия часто называют "сафари на людей", поскольку беспилотники используются для прицельного поражения мирных жителей в общественных местах.

Особенно цинично эти атаки выглядят на фоне попыток российской пропаганды заверить, что на деоккупированной Херсонщине якобы живут "их люди".

Ранее в Силах обороны юга сообщали, что войска РФ ежесуточно наносят сотни ударов дронами-камикадзе в районе Херсона. Кроме того, оккупанты применяют артиллерию, управляемые авиационные бомбы и FPV-дроны.

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