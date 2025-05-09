До него можно добраться менее чем за час на машине из ближайших крупных городов, что делает этот крошечный городок доступным для туристов.

Расположенный на холмах региона Алькаррия в провинции Кастилия-Ла-Манча, Пастрана - исторический испанский город, известный богатым наследием и яркой архитектурой.

Благодаря хорошо сохранившемуся художественному и культурному наследию Пастрана официально признана объектом национального наследия, пишет Mirror. Город расположен примерно в 45 км от Гвадалахары и примерно в 65 км от Мадрида.

Основанная в XIII веке, Пастрана была основана как деревня для заселения крупного испанского военного и религиозного ордена, основанного в 1158 году королем Санчо III Кастильским. Орден построил небольшую романскую церковь, заложив основу для ее духовного и архитектурного развития.

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В 1369 году Пастрана получила привилегию villazgo, или поселения, которое в XV веке процветало как торговый центр, пользуясь своим стратегическим положением.

В середине XVI века внушительный Дворец дожей, шедевр архитектуры эпохи Возрождения, стал центральной частью города. Святая Тереза ​​Авильская и Святой Иоанн Креста основали несколько монастырей кармелитов в Пастране, закрепив ее статус духовного места.

Город славится своими архитектурными жемчужинами, включая Дворец дожей в стиле Возрождения, коллегиальную церковь с готическими и барочными элементами и коллекцию величественных усадеб, выстроившихся вдоль ее мощеных улиц.

Фуэнте-де-лос-Куатро-Каньос, поразительный фонтан XVI века, является популярным местом сбора посетителей. В городе также находится Музей приходских гобеленов, в котором хранится замечательная коллекция фламандских гобеленов XV века, спасенных и возвращенных после гражданской войны в Испании.

Хотя количество туристов здесь значительно ниже, чем во многих других испанских городах, посетителей привлечет спокойная атмосфера Пастраны, исторические памятники и непреходящее очарование.

Сегодня Пастрана представляет собой живой музей, ее улицы наполнены историями мистиков, дворян и писателей.

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