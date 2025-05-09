Каллас отметила, что не понимает, как можно стоять бок о бок с тем, кто начал войну в Украине.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отреагировала на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в военном параде. Во время визита во Львов она заявила, что словацкий политик "стоит на неправильной стороне истории", сообщает "РБК-Украина".

Каллас напомнила, что накануне военного парада в Москве она призвала европейских лидеров не посещать это мероприятие. Тем не менее некоторые представители стран Европы проигнорировали это.

"Я бы сказала, что все, кто поддерживает свободу, независимость, все европейские ценности, должны сегодня, в день Европы, быть в Украине, а не в Москве. Стоять бок о бок с тем, кто начал эту войну со всеми этими ненужными смертями, страдающими невинными людьми. Как ты можешь стоять бок о бок с этим человеком? Он (Роберт Фицо - УНИАН) стоит на неправильной стороне истории", - сказала Каллас.

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Также она призвала лидеров европейских стран сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех, кто виноват в войне в Украине. Она подчеркнула, что "мир не может быть без справедливости".

Визит Фицо в Москву - важные новости

Ранее российские СМИ сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо смог добраться до Москвы, чтобы посетить военный парад 9 мая. Для этого самолету с политиком на борту пришлось облететь воздушные пространства Эстонии, Литвы и Латвии.

Еще до поездки в Москву пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер напомнила Фицо, что Словакия три года назад обязалась отклонять какие-либо приглашения на мероприятия в России и должна это соблюдать. Она подчеркнула, что РФ использует честь окончания Второй мировой войны, чтобы оправдать свою агрессивную войну против Украины.

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