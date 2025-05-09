Отмечается, что те, кто наиболее ответственны за преступление агрессии против Украины, должны быть привлечены к ответственности.

Коалиция государств по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины выразила твердую поддержку скорейшему началу его деятельности с целью наказания российского диктатора Владимира Путина и всех других военных преступников. Об этом говорится во Львовском заявлении Коалиции государств по итогам встречи европейских топ-дипломатов.

В частности, министры иностранных дел и другие представители государств-участников Коалиции государств приветствовали "завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы".

"Мы подтверждаем критическую важность Специального трибунала в осуществлении правосудия путем привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это тяжелейшее международное преступление, совершенное против Украины", - говорится в заявлении.

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Также они подчеркнули, что после создания, Спецтрибунал, согласно своему Уставу, будет осуществлять судопроизводство в полном уважении к международному праву и правам человека с целью обеспечения ответственности за преступление агрессии и укрепления международного правопорядка.

Коалиция государств выражает благодарность всем, кто активно включился в подготовительную работу над проектами правовых документов, необходимых для создания Спецтрибунала, в частности, юридическим советникам, которые принимали участие в работе Коалиции государств.

"Мы подчеркиваем центральную роль Совета Европы в создании Специального трибунала и признаем значительный вклад Европейской Комиссии и Европейской службы внешней деятельности, включая их работу над проектом Соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении Специального трибунала, проектом Устава Специального трибунала и проектом Расширенного частичного соглашения, определяющего условия поддержки Специального трибунала, включая его финансирование и другие административные аспекты", - отмечается в заявлении.

Также министры подтверждают неизменную приверженность процессу создания Спецтрибунала в рамках Совета Европы, скорейшему началу его деятельности и поддержке его эффективного функционирования.

При этом, с целью расширения международной поддержки Специального трибунала Коалиция государств призывает другие государства и международные организации присоединиться к совместным усилиям и активно способствовать деятельности Спецтрибунала.

"Те из нас, кто представляют государства-участники Совета Европы, с нетерпением ждем заседания Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13-14 мая 2025 года, которое станет следующим шагом на пути к формализации создания Специального трибунала в рамках Совета Европы", - говорится в заявлении.

Это заявление было согласовано в присутствии Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и комиссара Европейского Союза по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей и Майкла МакГрата.

Спецтрибунал для Путина - важные новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что РФ надо наказать так же, как нацистов после Второй мировой. Он призывает европейские страны создать суровый трибунал с этой целью.

Отметим, что в Украине ожидают, что Спецтрибунал сможет заработать уже в 2026 году.

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