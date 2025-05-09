Автоперевод и перепродажа подарков: Telegram выкатил большое обновление

Это второй релиз новых функций за неделю.

Мессенджер Telegram во второй раз за месяц порадовал пользователей масштабным обновлением, с которым появилось несколько полезных изменений. Информация об этом была опубликована в блоге разработчиков.

Теперь в Telegram можно покупать и продавать редкие коллекционные подарки за Звезды в официальном маркетплейсе. Пользователи могут найти подарки с помощью фильтров по модели, фону или узору.

Чтобы продать коллекционный подарок, нужно открыть его в своем профиле, нажать кнопку "Продать" и установить цену в Звездах. Если передумали – нажмите кнопку "Снять с продажи" и отмените размещение.

Видео дня

Редактор "Историй" теперь позволяет публиковать сразу несколько фото или видео за раз – идеально для подборок из поездок или мемов. Длинные видео (60 секунд и больше) автоматически разделятся на фрагменты для публикации в виде серии историй.

Еще одно важное улучшение: владельцы каналов теперь могут включить автоматический перевод сообщений для всех пользователей. Кроме того, Telegram сообщил, что каналы теперь быстрее повышают уровень, собирая меньше голосов.

Обновленный Telegram уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Например, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом".

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