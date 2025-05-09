Для Трампа эта встреча является изломом его личной стратегии, считает Павел Лакийчук.

Недавний разговор между президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским связан в первую очередь не с договором о полезных ископаемых, а с личной встречей между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал капитан первого ранга, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

"Трампу это значительно больше не нравится, чем результаты переговоров российско-украинской войны. Соглашение по редкоземам - это не победа Украины, РФ или США. Это личная победа Трампа. То, что Трамп не нашел выхода из российско-украинской войны - это потенциальный персональный проигрыш Трампа. А встреча Си Цзиньпина с Путиным - это слом его стратегии. Слом стратегии, с которой он пришел к власти и которую планирует реализовать", - пояснил Лакийчук.

Разговор между Зеленским и Трампом: что известно

8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим коллегой из США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, он рассказал Трампу о ситуации на поле боя. Также стороны обсудили мирные инициативы и готовность Украины к 30-дневному перемирию "хоть сегодня".

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Между тем бывший советник Трампа по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Трамп изменил свое отношение к Украине, став к ней более благосклонным. Тогда как к РФ президент США начал применять более жесткий подход.

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