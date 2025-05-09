Известно, что политики прибыли в Москву на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Президент Сербии Александар Вучич провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве, которая состоялась вечером 8 мая. Об этом сербский лидер написал на своей странице в Instagram.

"Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки, братья навсегда!", - написал Вучич под своей заметкой.

Он также обнародовал видео, на котором жмет руку Фицо.

Парад в Москве 9 мая - последние новости

Как писал УНИАН, в Москве силовики окопаются на позициях к 9 мая. По информации росСМИ, на работу вызывают силовиков, которые находятся в отпусках, на выходных и больничных.

"У многих из них стоит задача буквально "окопаться" в заранее определенных позициях, среди которых есть мосты, высоты, и даже городская канализация. Известно, что к выполнению задач будут привлекать воздушную и водную технику", - говорится в сообщении.

В то же время стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался лететь на парад к Путину. Причиной такого решения стало то, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву.

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