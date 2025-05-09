Тельцам советуют выбирать ромашковый чай, а Девам - зеленый.

Астрологи назвали, какой чай больше всего подойдет представителям разных знаков Зодиака, пишет debate.com.mx.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен - пряный имбирный чай

Овны полны энергии и страсти. Имбирь помогает сбалансировать внутренний огонь, усиливая иммунитет и повышая выносливость.

Телец - ромашковый чай

Телец любит комфорт и покой. Ромашка отлично расслабляет, снимает стресс и способствует качественному отдыху.

Близнецы - мятный чай

Активный и умственно перегруженный Близнец оценит мяту за её освежающее и успокаивающее действие на нервную систему.

Рак - лавандовый чай

Эмоциональному Раку лаванда помогает справляться с тревожностью, улучшая настроение и сон.

Лев - чай из гибискуса

Львы любят яркость и насыщенность, а чай из гибискуса не только впечатляет вкусом и цветом, но и тонизирует.

Дева - зеленый чай

Девы ценят здоровье и чистоту. Зеленый чай - это антиоксиданты, очищение организма и ясность ума.

Весы - чай из шиповника

Шиповник приносит гармонию и укрепляет иммунитет - идеально для Весов, стремящихся к балансу и красоте.

Скорпион - чай с корицей

Скорпионы страстны и интенсивны. Корица подчеркивает их силу, усиливая кровообращение и согревая.

Стрелец - имбирно-лимонный чай

Любители приключений, Стрельцы нуждаются в бодрящем напитке. Имбирь и лимон поддерживают иммунитет и тонус.

Козерог - черный чай

Практичным и серьезным Козерогам подойдет крепкий черный чай - источник энергии и сосредоточенности.

Водолей - чай Больдо

Нетрадиционный и оздоравливающий Больдо подойдет оригинальному Водолею, заботящемуся о печени и пищеварении.

Рыбы - чай с медом и лимоном

Чувствительным Рыбам важно тепло и забота. Мед и лимон в чае утешают, снимают воспаления и поддерживают иммунитет.

Вас также могут заинтересовать новости: