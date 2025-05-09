Лучший глава СБУ за период независимости, - эксперт о присвоении Малюку звания 'Герой Украины'

Василий Малюк сделал СБУ одним из ключевых элементов Сил Безопасности и Обороны. Поэтому получение звания "Герой Украины" - заслуженное признание эффективности Службы и ее результатов. Так политолог Алексей Голобуцкий прокомментировал присвоение главе СБУ высокой государственной награды.

Эксперт подчеркивает, что Малюк возглавил Службу в наиболее сложный период ее истории. "Все, кто знает в каком состоянии он принимал Службу в июле 22-го, и как, в короткие сроки, смог сделать из нее один из ключевых элементов Сил Обороны, согласны с логичностью этого награждения. Он сделал из СБУ современную спецслужбу военного времени, опыт которой сейчас изучают другие спецслужбы мира", - пишет политолог.

Голобуцкий считает, что Малюк смог быстро и квалифицированно перестроить работу СБУ во время войны. "В СБУ сегодня самый высокий уровень доверия общества среди всех правоохранительных органов, который, к тому же, является рекордным за все годы Независимости. Служба наравне со всеми Силами обороны уничтожает российскую армию на наиболее горячих направлениях фронта. И одновременно противодействует терроризму внутри страны и очищает общество от кротов и предателей", - акцентирует политолог.

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"Малыш организовал системную ликвидацию военных преступников и предателей, которые помогают рф. Некоторых СБУ достала даже в Москве. Именно Малюк с коллегами разрабатывал две блестящие спецоперации с ударами по Крымскому мосту. Кроме того, после спецопераций Службы, поражены десятки кораблей рф в Черном море, нанесены удары по многим НПЗ и оружейным складам. Причем каждый раз находятся новые технологические решения, которые шокируют врага", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Председателю СБУ Василию Малюку указом Президента присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", - говорится в указе.