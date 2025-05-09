Такая ракета была испытана по новой технологии.

Отдел вооружений Центра воздушных боевых действий ВМС США (NAWCWD) испытал ракету с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которая может увеличить дальность атаки и скорость истребителей. Об этом пишет Interesting Engineering.

"Испытание также включало использование системы управления огнем на беспилотной машине-мишени BQM-34 для боевых стрельб, что демонстрирует прогресс в развитии высокоскоростных и дальнобойных вооружений. Запуск ракеты с беспилотного транспортного средства может позволить бойцам безопасно поражать цели с больших расстояний", - говорится в сообщении NAWCWD.

Как отметила директор по продуктам отдела передовых концепций, прототипирования и экспериментов NAWCWD Эбби Горнинг, новая успешная интеграция показывает ключевые аспекты их разработки и приближает их к созданию передовой силовой установки, благодаря чему истребители будут иметь большую дальность и скорость полета.

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"Мы не просто пересматриваем старую идею, мы совершенствуем и модернизируем ее, чтобы она отвечала современным задачам", - отметила она.

Технология твердотопливных реактивных двигателей Ramjet

Такая технология (NAWCWD) является не новой, но она связана с современным полем боя. Отмечается, что последнее испытание улучшило конструкцию ракеты, которая направлена на усовершенствование дальности и точности наведения для будущих миссий ВМС.

Такая технология упрощает ракетный двигатель, устраняя сложности, которые имеет жидкостный топливный реактивный двигатель. Благодаря чему вес значительно уменьшается, что позволяет ракетам нести больше полезной нагрузки и преодолевать большие расстояния с повышенной маневренностью.

"SFIRR предлагает баланс доступности, надежности и производительности, приспособленный к оперативным потребностям ВМС", - добавила Горнинг.

В то же время заместитель директора по вопросам энергетики NAWCWD Эфраим Вошберн подчеркнул:

"Мы ездим на автомобилях с начала 1900-х годов, но это не значит, что мы перестали их совершенствовать. В 1970-х и 1980-х годах в твердотопливные реактивные двигатели вкладывались значительные средства, но сегодня мы делаем их современным двигателем для автопарка".

В некоторых отчетах говорится о том, что реактивные двигатели создают тягу только тогда, когда аппарат движется. Отмечается, что реактивные двигатели не могут создавать тягу, когда двигатель неподвижен.

"Поскольку реактивный двигатель не может создавать статическую тягу, то для разгона ракеты до скорости, на которой она начнет создавать тягу, необходимо использовать какую-то другую силовую установку. Согласно некоторым предварительным экспериментам, чем выше скорость транспортного средства, тем лучше работает реактивный двигатель, пока аэродинамические потери не становятся доминирующим фактором", - подытожили в Interesting Engineering.

Американское оружие - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в США создали для F-16 новейшую систему РЭБ. По словам экспертов, в течение тестирований система работала против "высокоточных моделей сложных современных радиочастотных угроз в эксплуатационных условиях", а также смогла найти и противодействовать всему спектру угроз и обеспечила полную защиту.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство может получить американские ЗРК по ресурсному соглашению. В частности речь идет о поставках американских систем ПВО.

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