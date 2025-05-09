В ряде областей завтра ожидается лишь +7...+12 градусов.

На выходных в Украине ожидается холодная погода, а в ряде областей днем будет только +7...+12 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, в субботу, холоднее всего будет в западных областях, днем всего +7...+12 градусов да еще и с дождем. Одевайтесь тепло!" - предупредила експерт по погоде.

На остальной территории Украины 10 мая столбики термометров покажут +11...+15, и только на юге воздух прогреется до более комфортных +14...+17 градусов.

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Ночью во время прояснений есть вероятность заморозков на почве.

По ее данным, сухо будет на Луганщине и Донетчине, а также сухая погода будет преобладать на большей части юга.

В Киеве завтра временами ожидается небольшой дождь, временами прояснения. Воздух максимально прогреется до +13 градусов.

10 и 11 мая в Украине прогнозируется холодная и нестабильная погода с осадками. Об этом сообщил метеоэксперт Игорь Кибальчич.

По его словам, над восточной частью Европы будет преобладать арктический воздух, что повлечет существенное снижение температуры. Во многих регионах она будет оставаться ниже климатической нормы, а в ночное время возможны заморозки на поверхности почвы.

Также, по прогнозам, ожидаются периодические осадки - от слабых до умеренных, местами с грозами и даже мелким градом.

Только на крайнем юге страны прогнозируются несколько более мягкие погодные условия с относительно высокими температурами.

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