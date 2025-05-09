Автором скульптуры является Мартинас Гаубас.

9 мая в центре Варшавы установили скульптуру литовского художника Мартинаса Гаубаса, который унизительно изобразил кремлевского правителя Путина в виде мужского полового органа.

На Facebook-странице Euromaidan-Warszawa сообщается, что активисты хотели сорвать "победобесие" россиян и напомнить им, что они подражают нацизму, уничтожают народы и находятся по шею в крови. Согласно снимкам, акция проходила возле памятника советским солдатам:

"Вместо пафоса и цветов - правда в лицо: геноцид украинцев, самая масштабная война современности и Путин - лицо зла".

В Эстонии уже традиционно ответили на концерт, который ежегодно устраивают россияне в приграничном Ивангороде. На стене замка Германа, который видно с российской стороны реки Нарва, повесили баннер, который сравнивает кремлевского правителя Путина с Гитлером. На нем написано "PUTLER WAR CRIMINAL".

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Парад в Москве

Термин "победобесие" возник для описания гиперболизированного, почти религиозного культа победы СССР во Второй мировой войне, который Россия ежегодно подпитывает 9 мая. Вместо достойного чествования памяти погибших, это превращено в шоу с пропагандистскими целями.

Сегодня в Москве состоялся военный парад в честь 80-й годовщины завершения Второй мировой войны. Он, как и в предыдущие годы, был направлен на демонстрацию ее военной силы и поддержку нарратива о ее роли в победе над нацизмом.

В параде приняли участие военные подразделения из других стран, что свидетельствует об усилиях России привлечь международную поддержку и продемонстрировать геополитические связи.

Во время речи кремлевский правитель Путин заявил, что вся Россия поддерживает участников полномасштабной войны против Украины.

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