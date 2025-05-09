Трамп будет крайне недоволен, если эскалация конфликта затмит его первую поездку за границу - тур по Ближнему Востоку.

Европейские союзники Украины нервно следят за парадом в Москве и ситуацией на фронте, опасаясь возможной эскалации, которая может подтолкнуть Дональда Трампа отвернуться от поиска мира в Украине.

Как пишет Доминик Вагхорн в анализе для Sky News, терпение Трампа в отношении продвижения его хваленого "мирного соглашения" истощилось, и союзники опасаются, что Украина может быть "наказана".

Хотя подписанное Украиной и США соглашение о недрах дало Трампу возможность продемонстрировать свои усилия и утолило его желание заключить какую-то сделку, но впереди еще несколько напряженных дней, когда на карту поставлено многое, отмечается в статье.

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Отмечается, что самопровозглашенное Путиным трехдневное прекращение огня может привести к эскалации, если какая-либо из сторон его нарушит. В то же время Sky News напоминает, что Россия нарушила последнее перемирие на Пасху, как только оно началось, и использовала его для проведения разведывательных операций.

"Если Россия на этот раз будет играть в те же игры, а Украина ответит, может произойти значительная эскалация. То же самое и с любой атакой украинских беспилотников на Москву в День Победы. Любая крупная вспышка не будет одобрена президентом США, если она затмит его первую поездку за границу, трехдневный тур по Ближнему Востоку", - говорится в статье.

На данный момент его внимание не так сильно сосредоточено на конфликте в Украине, и он больше не угрожает уйти и прекратить поддерживать украинцев.

"Сейчас было бы неразумно предпринимать какие-либо действия, чтобы снова привлечь его внимание", - считают в Sky News.

Перемирие Путина

По утверждениям Кремля, в ночь с 7 на 8 мая должно было начаться трехдневное перемирие. В то же время, россияне не останавливают штурмов на фронте, а также бьют по украинским городам.

В то же время Силы обороны осуществили в последние дни удары по военным объектам РФ. По мнению экспертов, это стало возможным потому, что открылось своеобразное "окно возможностей" - максимальное количество ПВО стянута к Москве для того, чтобы обезопасить проведение парада 9 мая.

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