Новый фильм от создателей "Конотопской ведьмы" выйдет в украинский прокат 1 октября 2025 года.

Кинокомпания FILM.UA Group показала первый тизер антисоветского зомби-хоррора "Каховский объект".

Одновременно стало известно, что новый фильм от создателей "Конотопской ведьмы" выйдет в украинский прокат 1 октября 2025 года, приуроченный ко Дню защитников и защитниц.

События фильма происходят после подрыва Каховской дамбы российской армией. По сюжету, отряд украинских бойцов во главе с военной с позывным Мара попадает в тайный советский бункер, который был обнаружен на дне водохранилища. Там во время холодной войны СССР проводил опыты на людях, и последствия этих опытов все еще находятся в бункере в виде полуживых трупов солдат советской армии. Теперь, чтобы выжить и спасти страну от новой угрозы, украинским военным придется победить советских зомби и довериться друг другу.

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Режиссером фильма выступил Алексей Тараненко, известный по фильму "Я работаю на кладбище".

Команда проекта отмечает, что фильм в жесткой форме деромантизирует "совок" и стремится окончательно избавиться от него в жизни украинцев. Идее отделения от российских нарративов и борьбе со злом современности посвящена вся линейка хорроров FILM.UA "Киногероини темных времен".

"Когда они лезут отовсюду со своей романтизацией коммунистических времен, ностальгируют по "совку", брендируют серпом с молотом одежду, цепляют пионерские галстуки на шею, когда тот гимн террористического государства (который собственно положен на музыку "союза нерушимого") иногда пролазит и на наши улицы, когда они с пиететом рассказывают о "дедушке Ленине", то мы ради будущего должны стоять на страже и не впускать то недогнившее зло прошлого в свою жизнь, чего так хочет бункерный главнокомандующий. Поэтому, в день "победобесия" пусть у зомбированных подгорит там на параде", – комментирует решение показать тизер фильма именно 9 мая его продюсер Ирина Костюк.

Съемки фильма стартовали в марте 2025 года с символического ритуала разбития бюста Ленина. Всего снимали полтора месяца в Киеве на шести локациях, среди которых заброшенная молочная кухня и бомбоубежище научно-исследовательского института советских времен.

Особое внимание создатели уделили живым мертвецам – одновременно в кадре снималось до 30 зомби, для которых создали 100 уникальных образов. Для этого использовали различные техники: маски, накладки и специальный грим.

Соавторами образов главных героев и героини стали сами актеры/актриса. Главная героиня Мара, воплощенная Мариной Кошкиной, вдохновлена украинскими женщинами-военнослужащими и является их собирательным образом. Между тем, актер-военный Владимир Ращук признался, что фактически играл самого себя. Актеры Александр Яцентюк ("Памфир"), Дмитрий Павко ("Пограничники", "Поезд в 31 декабря"), Андрей Подлесный ("МУР. Ты [РОМАНТИКА] в кино") и Михаил Дзюба ("Короли рэпа") также выбрали себе в качестве моделей реальных военных и прошли специальную подготовку – это было одно из обязательных условий участия актеров в проекте.

"Когда я прочитал сценарий, я понял, что здесь должно быть слаженное подразделение, которое должно все понимать с полуслова. Я понимаю, что для киносообщества эта правда не очень важна, они могут забить на это. Для меня это принципиальные вещи. Тогда мы договорились, что сначала я, а потом привлек своих побратимов, инструкторов, – делаем обучение. И могу сказать, что я достиг своего: военную правду в основном удалось сохранить", – рассказал актер-военный Владимир Ращук.

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