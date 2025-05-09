Юлик рассказал, что некоторые диаспоряны завышают цены на благотворительные концерты.

Популярный украинский артист Юлик, известный не только своими песнями, но и активной благотворительной деятельностью во время полномасштабной войны, впервые публично поделился болезненной правдой - о тех ситуациях, когда якобы поддержка из-за рубежа на самом деле имеет свою цену.

"Я не беру ни копейки за благотворительные концерты, - говорит Юлик в комментарии УНИАН. Все расходы - перелет, проживание, аппаратура - мы стараемся перекрывать за свой счет или привлекать определенный процент с билетов. К примеру на фестиваль украинской культуры мы поехали за свой счет, чтобы продемонстрировать наше родное. Все, что удается собрать, мы передаем на нужды наших - военных, тех, кто действительно борется за жизнь. Но случаются вещи, которые возмущают".

Артист рассказал, что уже неоднократно сталкивался с ситуациями, когда представители украинской диаспоры за рубежом - владельцы заведений, организаторы или технические подрядчики - выставляют высокие счета даже за благотворительные мероприятия.

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"Когда ты приезжаешь с благородной целью - объединить людей вокруг Украины, собрать средства для фронта, а тебе говорят: "Аренда зала столько, звук - столько, еще и скидки не будет", - это больно.Понимаю, каждая работа должна оплачиваться, но в пределах разумного, а не х2. Потому что речь не о бизнесе. Речь о стране, которая воюет", - говорит Юлик.

Юлик подчеркивает: он искренне благодарен тем диаспорянам, которые помогают бескорыстно, на волонтерских началах. Но, к сожалению, есть и те, кто превращает патриотизм в бизнес-модель, завышая цены.

"Мы должны объединяться, и если ты - украинец за рубежом, и у тебя есть возможность помочь - помоги. Это твой шанс сделать что-то значимое, а не заработать на чужой беде. Потому что тогда о какой солидарности мы говорим? Я сталкивался неоднократно, когда организаторы говорили одну цену за зал, а на самом деле выходило дешевле гораздо..." - добавил артист.

Шоумен призывает всех украинцев, где бы они ни были, быть честными перед собой и перед страной, которую все так стремимся отстоять.

Напомним, ранее Юлик в интервью УНИАН рассказал, как изменилась его жизнь за три года большой войны, как россияне подрались на его концерте, как он спас человека от смерти, и куда исчез Дзидзьо.

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