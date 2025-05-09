Плохой мир, навязанный Украине, может стать трамплином для следующей войны Путина, отметили в издании.

Через два-пять лет президент России Владимир Путин может быть готов к тому, чтобы бросить вызов НАТО, захватив небольшой кусок территории. Решится он на это, если почувствует слабость. Об этом говорится в статье журнала The Economist.

"Это может показаться долгим сроком, но в военном планировании это мгновение ока", - отмечается в публикации.

Акцентируется, что Россия решительно выступает против Запада. Это должно беспокоить всю Европу. Однако многие европейцы самодовольны относительно угрозы, которую представляет РФ, и они не понимают, как ее сдержать.

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"Путин действительно агрессор, которого нужно сдерживать. Плохой мир, навязанный Украине, может стать трамплином для его следующей войны… Сдерживание зависит от понимания угрозы, которую представляет Путин. После трех лет борьбы война стала идеологией… Путин поставил все российское общество на военные рельсы. Военная промышленность создает рабочие места. Щедрые выплаты солдатам и их семьям составляют 1,5% ВВП. Путин также использует войну в качестве оправдания для все более жестких репрессий и изоляции от Запада", - подчеркнули в издании.

Также в публикации указывается, что утверждение, будто силы России истощены или недееспособны, - неправильное. И внезапное даже небольшое российское вторжение в страну-члена НАТО заставит Альянс выбирать: возвращать ли утраченные позиции или не рисковать ядерной войной.

"В более длительном конфликте НАТО, безусловно, могло бы отразить первое российское наступление, но будут ли у нее ресурсы для пятого или шестого? Путин мог бы посчитать это стратегической победой, если Трамп откажется явиться, даже если Россия будет отброшена. Это потому, что отсутствие Америки на поле боя укрепит влияние России в Европе", - отметили в The Economist.

Утверждается, что защита от России начинается с Украины: чем больше Путину отказывают в успехе там, тем меньше вероятность, что он нападет на НАТО.

"Это означает поставку Украине оружия, а также предоставление ей большего количества денег на оплату того, что она может производить сама по себе по низкой цене. Украина могла бы производить комплектов на сумму 35 млрд долларов в год, но имеет заказы на сумму менее половины от этого. Трамп должен понять, что финансирование Украины в интересах Америки, хотя бы потому, что Китай следит за прогрессом России", - говорится в статье.

Но и этого недостаточно, добавили в издании, Европа должна сделать больше: усерднее работать над своей защитой, укреплять свое единство и закладывать основы для постпутинской России.

Путин готовится атаковать НАТО - что сообщалось ранее

Напомним, ранее экс-консультант Пентагона Рубен Джонсон заявлял, что есть "веские признаки" того, что Путин мобилизует силы для атаки на НАТО.

По его словам, Путин понимает, что время не на его стороне, и он не склонен ждать и давать Европе достаточное количество времени для наращивания своих оборонных производственных мощностей. Кроме того, в его интересах сделать ход как можно скорее, прежде чем экономика РФ рухнет.

Председатель Европейского аэрокосмического и оборонного консорциума Airbus Рене Оберманн утверждал, что Путин имеет репутацию человека, который всегда ищет и использует уязвимые места своих противников. И сейчас, по его мнению, российский диктатор видит слабость НАТО и то, что текущая ситуация в Европе представляет собой окно возможностей.

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