Ему было уже 100 лет, и это рекордный возраст для всех бывших президентов Америки.

В США умер Джеймс Э. Картер III, который был американским президентом с 1977 по 1981 год. На момент смерти ему было 100 лет, и он стал самым старым бывшим президентом США всех времен, сообщает The Washington Post.

Его сын подтвердил смерть, но не назвал непосредственную причину. В заявлении в феврале 2023 года Центр Картера заявил, что бывший президент после ряда госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведет оставшееся время дома в хосписе. В последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи - меланомы, с опухолями, которые распространились на его печень и мозг.

Его жена Розалинн умерла в ноябре прошлого года в возрасте 96 лет. Именно на ее похоронах Джимми Картер в последний раз появлялся на публике. Последняя известная фотография 39-го президента США была сделана 1 октября этого года, когда он отмечал свой 100-й день рождения.

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Чем известен Джимми Картер

Картер сумел продержаться на президентском посту лишь одну каденцию и проиграл выборы 1980-го года знаменитому Рональду Рейгану.

Когда Картер ушел из Белого дома, он считался едва ли не самым большим президентом-неудачником в XX веке. Ведь именно на его каденцию пришлось немало экономических проблем: глобальный топливный кризис и невиданная для Америки инфляция. Также на его время пришлась крупнейшая в истории США авария на АЭС - знаменитый "Инцидент на Три-Майл-Айленд".

В 1979 году в Иране, который был одним из важных партнеров США в Азии, произошла исламская революция, и новые власти взяли в заложники персонал американского посольства в Тегеране. Попытка силового освобождения заложников с треском провалилась, и это стало еще одним мощным ударом по репутации Картера.

Вишенкой на торте правления Картера стало советское вторжение в Афганистан, которое тоже записали в провалы администрации Картера.

Однако со временем были признаны и некоторые важные заслуги Картера. В частности именно при его активном посредничестве были заключены знаменитые Кэмп-Дэвидские соглашения 1979 года, которые обеспечили до сих пор мир между Израилем и Египтом. До того эти страны успели провести несколько полномасштабных войн. Значительно позже Картер был удостоен Нобелевской премии мира за это достижение.

Также именно Картер обеспечил решение затянувшегося спора США с Паномой относительно принадлежности Панамского канала. Того самого, который Дональд Трамп теперь хочет вернуть под контроль США.

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